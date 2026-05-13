Jadi Perhatian, YoonA Girls’ Generation Siap Hadir di Festival Film Cannes 2026

YoonA. Sumber Foto: Pinkvilla
JawaPos.com - Memukau di setiap penampilannya, anggota grup Korea Girls’ Generation, YoonA, sekali lagi dikonfirmasi akan menghadiri Festival Film Cannes 2026 yang bergengsi.
Dilansir dari Pinkvilla, Rabu (13/5), idola K-pop dan aktris ini diundang untuk menjadi bagian dari jajaran festival saat ini sebagai global brand ambassador merek perhiasan mewah Qeelin
Siap untuk menghadiri festival pada 17 Mei, ini akan menjadi kali kedua YoonA hadir di sana, yang pasti dinanti penggemar
Ia terlihat sebagai bagian dari jajaran merek tersebut untuk penampilan debutnya di Cannes pada tahun 2024.
Dengan penampilan elegan di dua acara sekaligus, ia meninggalkan kesan yang tak terlupakan di karpet merah dan menjadi perbincangan hangat di Festival Film Cannes ke-77.
Ia juga diumumkan sebagai bagian dari penghargaan Kering Women In Motion, yang akan menyoroti kontribusi perempuan di industri ini dengan ide-ide inovatif
Popularitas YoonA terus meningkat berkat karier aktingnya yang gemilang, termasuk proyek-proyek sukses seperti King the Land, Big Mouth, dan yang terbaru, Bon Appétit, Your Majesty.
Aktris ini juga telah berkontribusi dalam film-film seperti Confidential Assignment, Exit, Miracle: Letters to the President.
Ada juga Confidential Assignment 2: International, dan Pretty Crazy, serta memulai debutnya sebagai bagian dari grup K-pop Girls’ Generation di bawah naungan SM Entertainment sebagai visual center pada Agustus 2007.
Belakangan ini, YoonA siap tampil dalam serial Korea Unnatural, di mana ia akan berperan sebagai ahli patologi forensik di laboratorium Unnatural Death Investigation
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat
16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam