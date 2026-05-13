Jadi Perhatian, YoonA Girls’ Generation Siap Hadir di Festival Film Cannes 2026

JawaPos.com - Memukau di setiap penampilannya, anggota grup Korea Girls’ Generation, YoonA, sekali lagi dikonfirmasi akan menghadiri Festival Film Cannes 2026 yang bergengsi.

Dilansir dari Pinkvilla, Rabu (13/5), idola K-pop dan aktris ini diundang untuk menjadi bagian dari jajaran festival saat ini sebagai global brand ambassador merek perhiasan mewah Qeelin

Siap untuk menghadiri festival pada 17 Mei, ini akan menjadi kali kedua YoonA hadir di sana, yang pasti dinanti penggemar

Ia terlihat sebagai bagian dari jajaran merek tersebut untuk penampilan debutnya di Cannes pada tahun 2024.

Dengan penampilan elegan di dua acara sekaligus, ia meninggalkan kesan yang tak terlupakan di karpet merah dan menjadi perbincangan hangat di Festival Film Cannes ke-77.

Ia juga diumumkan sebagai bagian dari penghargaan Kering Women In Motion, yang akan menyoroti kontribusi perempuan di industri ini dengan ide-ide inovatif

Popularitas YoonA terus meningkat berkat karier aktingnya yang gemilang, termasuk proyek-proyek sukses seperti King the Land, Big Mouth, dan yang terbaru, Bon Appétit, Your Majesty.

Aktris ini juga telah berkontribusi dalam film-film seperti Confidential Assignment, Exit, Miracle: Letters to the President.

Ada juga Confidential Assignment 2: International, dan Pretty Crazy, serta memulai debutnya sebagai bagian dari grup K-pop Girls’ Generation di bawah naungan SM Entertainment sebagai visual center pada Agustus 2007.