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Leni Setya Wati
Jumat, 24 Juli 2026 | 22.20 WIB

Yoona dan Jun Hyun Moo Kembali Jadi MC Blue Dragon Series Awards untuk Kelima Kalinya 

yoona dan jung hyun moo ( @soompi)

 

JawaPos.com - Lim Yoona dan Jun Hyun Moo kembali menjadi pemandu acara di Blue Dragon Series Awards 2026.
 
Komite penyelenggara mengumumkan bahwa keduanya akan menjadi pembawa acara Blue Dragon Series Awards ke-5 yang digelar pada 31 Juli, sekaligus memperpanjang rekor mereka sebagai duo MC sejak ajang tersebut pertama kali diselenggarakan pada 2022.
 
Dikutip dari Allkpop, Yoona dan Jun Hyun Moo dikenal berkat chemistry yang natural, pembawaan yang elegan, serta kemampuan mereka menjaga suasana acara tetap hidup.
 
Penampilan konsisten itu membuat pasangan MC ini menjadi salah satu identitas kuat dari Blue Dragon Series Awards dan selalu mendapat respons positif dari penonton maupun pelaku industri.
 
Jun Hyun Moo mengaku memiliki ikatan khusus dengan ajang penghargaan tersebut. Menurutnya, Blue Dragon Series Awards terasa berbeda karena sebagian besar karya dan aktor yang masuk nominasi merupakan tontonan yang benar-benar ia nikmati sebagai penggemar.
 
Ia bahkan menyebut acara tersebut lebih terasa seperti sebuah festival daripada pekerjaan, sehingga membuatnya selalu bersemangat setiap tahun.
 
Yoona mengungkapkan rasa syukur bisa kembali dipercaya memandu acara untuk tahun kelima berturut-turut.
 
Ia menyebut pencapaian tersebut sangat bermakna karena dirinya telah menjadi bagian dari perjalanan Blue Dragon Series Awards sejak edisi perdana.
 
Aktris sekaligus anggota Girls' Generation itu juga mengaku antusias bertemu para kreator dan bintang yang telah menghadirkan berbagai karya OTT terbaik selama setahun terakhir.
 
Blue Dragon Series Awards merupakan ajang penghargaan yang secara khusus memberikan apresiasi kepada drama dan program orisinal dari berbagai platform OTT.
 
Seiring pesatnya perkembangan industri streaming Korea, penghargaan ini semakin menjadi barometer prestasi bagi karya-karya digital yang sukses mencuri perhatian penonton di dalam maupun luar negeri.
 
Blue Dragon Series Awards ke-5 dijadwalkan berlangsung pada 31 Juli di Paradise City, Incheon, dan akan disiarkan secara langsung.
 
Dengan kembalinya Yoona dan Jun Hyun Moo sebagai MC, publik menantikan perpaduan profesionalisme dan chemistry keduanya yang telah menjadi ciri khas malam penghargaan bergengsi tersebut.
 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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