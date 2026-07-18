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Leni Setya Wati
Minggu, 19 Juli 2026 | 04.48 WIB

Sooyoung, YoonA, dan Sunny Kompak Dukung Tiffany Young di Musikal Yumi's Cells 

tiffany young dalam yumi’s cells (x @tiffanyprojects)
tiffany young dalam yumi’s cells (x @tiffanyprojects
 
JawaPos.com – Member Girls' Generation (SNSD) mencuri perhatian publik.
 
Dikutip dari allkpop, Sooyoung, YoonA, dan Sunny memberikan dukungan langsung kepada Tiffany Young, yang tampil sebagai pemeran utama dalam musikal Yumi's Cells.
 
Momen hangat tersebut sukses membuat para penggemar bernostalgia dengan kebersamaan grup legendaris itu.
 
Sooyoung membagikan sejumlah foto melalui media sosial yang memperlihatkan kebersamaan mereka di lokasi pertunjukan.
 
Ia menuliskan pesan manis, "Hari ini aku menjadi salah satu sel Yumi. Hei, Hwang Yumi, teman-temanmu datang!", merujuk pada karakter Yumi yang diperankan Tiffany dalam musikal tersebut.
 
Foto yang diunggah menampilkan Sooyoung, YoonA, dan Sunny tersenyum ceria di depan poster promosi Yumi's Cells.
 
Kehadiran ketiganya menjadi bukti bahwa ikatan persahabatan para member Girls' Generation tetap terjalin erat meski masing-masing kini sibuk dengan aktivitas individu di dunia hiburan.
 
Selain itu, Sooyoung juga membagikan foto selfie bersama Tiffany di belakang panggung dan menuliskan keterangan yang menyentuh, "Bahkan sel ke-109 milikku adalah Hwang Miyoung," menggunakan nama asli Tiffany, Hwang Mi Young.
 
Dalam kesempatan tersebut, Sooyoung juga memberikan buket bunga sebagai bentuk apresiasi atas penampilan sahabatnya.
 
Yumi's Cells merupakan adaptasi musikal dari webtoon. Tiffany memerankan Yumi, sosok perempuan biasa yang menjalani berbagai dinamika kehidupan, mulai dari karier hingga kisah cinta, dengan sentuhan emosional yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.
 
Reuni para member Girls' Generation ini langsung disambut antusias oleh penggemar di berbagai belahan dunia.
 
Banyak yang memuji hubungan persahabatan mereka yang tetap kuat setelah bertahun-tahun sejak debut, sekaligus berharap dapat kembali melihat para member SNSD berbagi momen bersama di masa mendatang.
 
 
Editor: Setyo Adi Nugroho
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