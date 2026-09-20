Byun Yo Han dan Roh Jae Won Berhadapan di Tazza 4: The Song of Beelzebub

tazza 4 : the song of beelzebub (x @soompi)
JawaPos.com – Film Tazza 4: The Song of Beelzebub makin meningkatkan rasa penasaran penonton menjelang penayangannya.
Menurut laporan Soompi, film tersebut telah merilis sejumlah still terbaru yang memperlihatkan atmosfer penuh ketegangan sebelum memasuki babak baru waralaba Tazza setelah enam tahun.
Film ini mengikuti kisah Jang Tae Young yang diperankan Byun Yo Han. Setelah berhasil membangun kerajaan kasino online dan merasa telah memiliki segalanya, hidupnya berubah ketika sahabatnya sendiri, Park Tae Young yang dimainkan Roh Jae Won, mengambil semua yang dimilikinya.
Pertemuan kembali keduanya kemudian membawa mereka ke dunia perjudian berskala internasional.
Berdasarkan laporan Soompi, hubungan yang dahulu dibangun atas dasar persahabatan berubah menjadi pertarungan penuh dendam.
Setiap permainan menjadi pertaruhan besar dengan konsekuensi yang tidak bisa dianggap remeh.
Still terbaru juga memperlihatkan sejumlah pertandingan hold’em yang berlangsung sengit.
Para karakter dengan latar belakang dan kepentingan berbeda berkumpul di meja yang sama, saling membaca gerak-gerik lawan dan berusaha menebak kartu yang dimiliki masing-masing.
Tak hanya permainan kartu, film ini juga menghadirkan konflik emosional yang kuat.
Ekspresi kecemburuan Park Tae Young hingga suasana riuh di tengah pertandingan memperlihatkan bahwa persaingan dalam Tazza 4 bukan sekadar soal memenangkan permainan, tetapi juga berkaitan dengan ambisi dan hubungan antarkarakter.
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