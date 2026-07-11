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Leni Setya Wati
Sabtu, 11 Juli 2026 | 13.43 WIB

Film "Tazza 4: The Song of Beelzebub" Siap Tayang, Byun Yo Han Balas Dendam di Dunia Judi Internasional

Poster Tazza 4 : the song of beelzebub (x @ARBYUNYOHAN)

 

 
 
JawaPos.com – CJ ENM resmi mengumumkan bahwa Tazza 4: The Song of Beelzebub akan tayang di bioskop.
 
Dikutip dari Soompi, Film ini menjadi lanjutan terbaru dari Tazza setelah jeda sekitar enam tahun sejak seri sebelumnya.
 
Tazza 4: The Song of Beelzebub mengisahkan Jang Tae Young yang diperankan Byun Yo Han, seorang pria yang berhasil membangun kerajaan kasino online hingga meraih kesuksesan besar.
 
Namun, hidupnya berubah drastis ketika sahabat sekaligus orang yang paling ia percaya, Park Tae Young (Roh Jae Won), merebut semua yang telah ia miliki.
 
Pertemuan kembali keduanya di dunia perjudian menjadi awal dari pertarungan yang dipenuhi dendam dan ambisi.
 
Persahabatan yang pernah terjalin erat berubah menjadi permusuhan sengit, membawa mereka ke permainan berisiko tinggi yang mempertaruhkan segalanya.
 
Poster perdana yang dirilis menampilkan antara Jang Tae Young dan Park Tae Young, dua tokoh dengan nama yang sama tetapi memiliki jalan hidup yang sangat berbeda.
 
Kalimat promosi, "Teman yang paling kupercaya berubah menjadi kartu terburuk dalam hidupku," semakin mempertegas konflik emosional yang menjadi inti cerita.
 
Film ini juga menghadirkan sejumlah karakter penting lainnya. Ayaka Miyoshi berperan sebagai Kaneko, sosok yang mengendalikan jaringan perjudian global.
 
Sementara itu, Yoon Kyung Ho memerankan Jo Joong Hwan, pria yang ditemui Jang Tae Young di titik kritis kehidupannya.
 
Jo Woo Jin turut bergabung sebagai Kwak Dong Wook, seorang penjudi legendaris yang membimbing Jang Tae Young menguasai strategi poker.
 
Trailer yang telah dirilis memperlihatkan skala cerita yang lebih besar dibandingkan film-film sebelumnya.
 
Penonton akan diajak menyelami dunia perjudian internasional dengan berbagai karakter yang memiliki kepentingan masing-masing, sekaligus menyaksikan transformasi hubungan Jang Tae Young dan Park Tae Young dari sahabat menjadi musuh bebuyutan.
 
Sebagai penutup dari seri Tazza, The Song of Beelzebub menjanjikan perpaduan aksi, ketegangan, dan drama emosional yang kuat.
 
Dengan jajaran pemain ternama serta konflik balas dendam yang intens, film ini diprediksi menjadi salah satu rilisan Korea yang paling dinantikan.
 
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Editor: Novia Tri Astuti
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