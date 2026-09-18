Siap-siap, Byun Yo Han, Roh Jae Won Bertemu di Meja Permainan dalam FIlm Tazza 4: The Song of Beelze

Pemeran Film Tazza 4: The Song of Beelzebub. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com – Jelang tayang perdana di bioskop pada 23 September, film Korea bertajuk Tazza 4: The Song of Beelzebub telah merilis foto-foto adegan baru
Dilansir dari Soompi, Jum’at (18/9), setelah enam tahun lamanya, Tazza 4: The Song of Beelzebub akan tayang, mengisahkan Jang Tae Young (Byun Yo Han), dengan kerajaan kasino daring miliknya
Rekannya Park Tae Young (Roh Jae Won), merebut semuanya, lalu di dunia perjudian global, mereka saling berhadapan dalam permainan balas dendam dengan taruhan tinggi.
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Dalam foto baru menangkap alur cerita film yang cepat dan pertandingan ‘hold’em’ dengan taruhan besar.
Pemandangan tersebut memberikan gambaran sekilas tentang ketegangan tiada henti yang menyelimuti keseluruhan film.
Ekspresi intens para karakter juga sangat menonjol, mulai dari Jang Tae Young yang matanya menyiratkan kegilaan, hingga Kaneko (Ayaka Miyoshi) dengan wajahnya berlumuran darah.
Orang dengan berbagai negara dengan motif yang berbeda berkumpul di meja yang sama, saling membaca kartu lawan penuh cermat dan menilai kekuatan satu sama lain.
Setiap tatapan dan gerakan halus meningkatkan ketegangan, membuat penonton sulit menebak siapa yang akan keluar sebagai pemenang dan terus dibuat penasaran hingga akhir.
Serunya, film ini mengeksplorasi emosi dan hubungan antar-karakter di sela-sela permainan berisiko tinggi, menyuguhkan berbagai momen mendebarkan di luar meja kartu.
Makin menarik, ketegangan di seputar permainan menambah lapisan keseruan tersendiri, dari ekspresi Park Tae Young yang penuh kecemburuan hingga sorak-sorai penonton.
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Jawa Pos
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