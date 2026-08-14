Roh Jae Won jadi Peran Utama di Film Tazza 4: The Song of Beelzebub, Intip Ceritanya

JawaPos.com – Perankan karakter Park Tae Young, aktor Korea Roh Jae Won ceritakan tentang film barunya, Tazza 4: The Song of Beelzebub

Dikutip dari Soompi, Jum’at (14/8), film ini menyoroti Jang Tae Young (Byun Yo Han), merasa telah memiliki segalanya setelah membangun kerajaan kasino daring yang sukses.

Lalu sahabatnya, Park Tae Young (Roh Jae Won), merebut semuanya, lalu keduanya pun kembali bertemu di dunia perjudian global.

Karakter Park Tae Young diceritakan sebagai seorang ahli strategi yang cermat namun didorong oleh rasa rendah diri dan kecemburuan yang mendalam.

Terlihat kepribadian dan emosi Park Tae Young yang kompleks, berbeda dengan Jang Tae Young yang mengandalkan bakat alami dan insting untuk menang dalam foto terbaru..

Menariknya, Park Tae Young membuktikan kemampuannya melalui kecerdasan tajam dan kerja keras tanpa henti.

Ia juga harus menyaksikan sorotan publik terus-menerus tertuju pada Jang Tae Young, dimana rasa iri mulai tumbuh dalam dirinya dan menjadi semakin sulit disembunyikan.