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Leni Setya Wati
Minggu, 20 September 2026 | 05.25 WIB

Trailer The Redline NCT 127 Resmi Dirilis, Tur Kelima Segera Dimulai 

nct 127 (x @nctsmtown_127)

JawaPos.com – NCT 127 makin meningkatkan antusiasme penggemar menjelang pembukaan tur dunia kelima mereka, “NEO CITY: THE REDLINE”.

Menurut laporan allkpop, grup tersebut merilis trailer resmi berdurasi 26 detik pada 17 September 2026, tepat satu hari sebelum konser perdana tur digelar di Seoul.

Video tersebut menghadirkan pesan singkat, “THE REDLINE draws closer. Stay tuned,” sekaligus menjadi pengantar menuju rangkaian pertunjukan terbaru NCT 127.

Trailer tersebut melanjutkan cerita dari tur sebelumnya, “THE MOMENTUM”. Dalam video, para member digambarkan menghadapi batas kemampuan masing-masing, kemudian berusaha melewati berbagai rintangan bersama-sama.

Menurut laporan Newspim, narasi tersebut menggambarkan energi yang telah terkumpul selama tur sebelumnya hingga akhirnya berkembang menjadi konsep The Redline, yang menjadi tema utama perjalanan baru NCT 127.

Konser pembuka “NEO CITY: SEOUL – THE REDLINE” berlangsung selama tiga hari, yakni 18–20 September 2026, di KSPO Dome, Olympic Park, Seoul.

Berdasarkan pengumuman resmi Weverse, rangkaian konser Seoul tersebut menjadi pembuka tur kelima NCT 127 yang kemudian berlanjut ke sejumlah kota di Asia, termasuk Jakarta, Hong Kong, Singapura, Saitama, Bangkok, Manila, Taipei, Kuala Lumpur, dan Makau.

Tur ini juga menjadi bagian dari perjalanan NCT 127 di tahun ke-10 sejak debut. Sebelumnya, grup tersebut merilis album studio ketujuh “BLINGY” pada 24 Agustus 2026.

Aju Press melaporkan bahwa album tersebut menjadi rilisan full album pertama NCT 127 sejak WALK pada 2024 dan hadir ketika grup merayakan satu dekade perjalanan mereka di industri K-pop.

Bagi penggemar yang tidak dapat hadir langsung di Seoul, dua konser terakhir juga tersedia melalui layanan streaming online.

Menurut pengumuman resmi Weverse, pertunjukan pada 19 September dan 20 September dapat disaksikan secara daring melalui Beyond LIVE dan Weverse, dengan jadwal delayed streaming pada 22 dan 23 September.

Setelah membuka tur di Seoul, NCT 127 dijadwalkan melanjutkan “NEO CITY: THE REDLINE” ke Jakarta pada 3 Oktober 2026 sebelum menyambangi berbagai kota lainnya.

Trailer terbaru yang menghubungkan The Redline dengan The Momentum pun menjadi pembuka untuk babak baru perjalanan panggung NCT 127, bertepatan dengan momentum satu dekade karier grup tersebut.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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