Marvel Pamer Trailer Eksklusif 'Avengers: Doomsday', Avengers, X-Men, dan Fantastic Four Bersatu 

JawaPos.com - Marvel Studios sukses menggemparkan San Diego Comic-Con 2026 dengan menayangkan trailer eksklusif Avengers: Doomsday.

Teaser perdana itu memperlihatkan skala konflik terbesar dalam sejarah Marvel Cinematic Universe (MCU), ketika Doctor Doom memimpin pasukan Sentinel dalam perang melawan gabungan Avengers, Fantastic Four, dan X-Men.

Dikutip daru variety, suasana mencekam saat Doctor Doom, yang diperankan Robert Downey Jr., muncul sebagai ancaman utama.

Berbeda dari versi komik sebelumnya, Doom kali ini memanfaatkan pasukan Sentinel robot raksasa pemburu mutan untuk melancarkan serangan terhadap para pahlawan dari berbagai semesta.

Kemunculan Sentinel langsung mengisyaratkan bahwa mutan akan memegang peran besar dalam konflik multiverse yang akan datang.

Penonton juga disuguhi momen langka ketika Sam Wilson/Captain America, Fantastic Four, para X-Men, serta sejumlah pahlawan MCU lainnya bersatu menghadapi ancaman Doom.

Pertemuan lintas semesta ini menjadi salah satu daya tarik terbesar film yang disebut-sebut sebagai proyek crossover paling ambisius sejak Avengers: Endgame.

Selain itu, trailer menampilkan berbagai adegan peperangan spektakuler dengan efek visual yang megah. Marvel sengaja merahasiakan banyak detail cerita, tetapi cuplikan tersebut memberikan gambaran bahwa pertarungan kali ini akan melibatkan berbagai dimensi dan mempertemukan karakter-karakter ikonik dari sejarah Marvel, termasuk para mutan dari waralaba X-Men.