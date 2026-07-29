Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Rabu, 29 Juli 2026 | 18.39 WIB

Marvel Pamer Trailer Eksklusif 'Avengers: Doomsday', Avengers, X-Men, dan Fantastic Four Bersatu 

Marvel Pamer Trailer Eksklusif 'Avengers: Doomsday. (Variety) - Image

Marvel Pamer Trailer Eksklusif 'Avengers: Doomsday. (Variety)

JawaPos.com - Marvel Studios sukses menggemparkan San Diego Comic-Con 2026 dengan menayangkan trailer eksklusif Avengers: Doomsday.

Teaser perdana itu memperlihatkan skala konflik terbesar dalam sejarah Marvel Cinematic Universe (MCU), ketika Doctor Doom memimpin pasukan Sentinel dalam perang melawan gabungan Avengers, Fantastic Four, dan X-Men.

Dikutip daru variety, suasana mencekam saat Doctor Doom, yang diperankan Robert Downey Jr., muncul sebagai ancaman utama.

Berbeda dari versi komik sebelumnya, Doom kali ini memanfaatkan pasukan Sentinel robot raksasa pemburu mutan untuk melancarkan serangan terhadap para pahlawan dari berbagai semesta.

Kemunculan Sentinel langsung mengisyaratkan bahwa mutan akan memegang peran besar dalam konflik multiverse yang akan datang.

Penonton juga disuguhi momen langka ketika Sam Wilson/Captain America, Fantastic Four, para X-Men, serta sejumlah pahlawan MCU lainnya bersatu menghadapi ancaman Doom.

Pertemuan lintas semesta ini menjadi salah satu daya tarik terbesar film yang disebut-sebut sebagai proyek crossover paling ambisius sejak Avengers: Endgame.

Selain itu, trailer menampilkan berbagai adegan peperangan spektakuler dengan efek visual yang megah. Marvel sengaja merahasiakan banyak detail cerita, tetapi cuplikan tersebut memberikan gambaran bahwa pertarungan kali ini akan melibatkan berbagai dimensi dan mempertemukan karakter-karakter ikonik dari sejarah Marvel, termasuk para mutan dari waralaba X-Men.

Avengers: Doomsday kembali disutradarai oleh Anthony Russo dan Joe Russo, duo yang sebelumnya menggarap Avengers: Infinity War dan Avengers: Endgame.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Marvel Ungkap Trailer Avengers: Doomsday Saat Doctor Doom Satukan Sentinel Hadapi Avengers, Fantastic Four, dan X-Men - Image
Entertainment

Marvel Ungkap Trailer Avengers: Doomsday Saat Doctor Doom Satukan Sentinel Hadapi Avengers, Fantastic Four, dan X-Men

Rabu, 29 Juli 2026 | 05.28 WIB

Trailer Dune: Part 3 Ungkap Perjalanan Baru Paul Atreides 17 Tahun Usai Berkuasa sebagai Kaisar Arrakis - Image
Music & Movie

Trailer Dune: Part 3 Ungkap Perjalanan Baru Paul Atreides 17 Tahun Usai Berkuasa sebagai Kaisar Arrakis

Rabu, 15 Juli 2026 | 00.29 WIB

Tom Cruise Tampil Nyaris Tak Dikenali dalam Trailer Perdana Film 'Digger' Karya Alejandro G. Iñárritu - Image
Music & Movie

Tom Cruise Tampil Nyaris Tak Dikenali dalam Trailer Perdana Film 'Digger' Karya Alejandro G. Iñárritu

Rabu, 15 Juli 2026 | 00.19 WIB

Terpopuler

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar - Image
1

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol

4

Donald Trump Terjebak! Perang Iran Seret Presiden AS ke Krisis Politik dan Militer

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026

7

Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha

8

Profil Santyka Fauziah, Kekasih Sule yang Didoakan Nathalie Holscher Segera Menikah

9

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028

10

Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore