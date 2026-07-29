Paramount Rilis Trailer 'Children of Blood and Bone' yang Akan Tayang di Bioskop pada Januari 2027 Mendatang

JawaPos.com – Paramount resmi merilis trailer film Children of Blood and Bone yang dijadwalkan tayang di bioskop pada 15 Januari 2027 mendatang.

Dilansir dari laman Variety pada Rabu (29/7), Film fantasi tersebut diadaptasi dari novel terlaris karya Tomi Adeyemi yang berlatar di kerajaan fiktif Orïsha. Perilisan trailer memperlihatkan dunia penuh sihir yang menjadi latar utama kisah tersebut.

Film ini mengisahkan perjalanan Zelie, seorang perempuan muda yang berusaha mengembalikan kekuatan sihir yang telah dirampas dari bangsanya.

Dalam misinya, Zelie bekerja sama dengan saudara laki-lakinya serta putra dan putri raja untuk melawan pemerintahan Raja Saran yang menindas. Kisah tersebut memadukan petualangan, konflik politik, dan unsur fantasi dalam satu alur cerita.

Children of Blood and Bone dibintangi Thuso Mbedu sebagai Zelie, Chiwetel Ejiofor sebagai Raja Saran, serta Damson Idris, Amandla Stenberg, Tosin Cole, dan Regina King.

Film ini juga menghadirkan Lashana Lynch, Idris Elba, Cynthia Erivo, serta Viola Davis sebagai bagian dari jajaran pemeran pendukung. Gina Prince-Bythewood dipercaya menyutradarai film adaptasi tersebut.

Proses pengambilan gambar dilakukan di berbagai lokasi di benua Afrika untuk menghadirkan latar yang autentik sesuai dunia dalam novel. Pendekatan tersebut dipilih guna memperkuat nuansa budaya sekaligus memperlihatkan sisi realistis dari kisah fantasi yang diangkat.