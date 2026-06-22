Agent Kim Reactivated Siap Tayang 26 Juni, So Ji Sub Kembali dalam Aksi Thriller Penuh Ketegangan

Ilustrasi gambar dari pinterest @Kdrama Moment

JawaPos.com - Setelah lama dinantikan, drama Korea terbaru Agent Kim Reactivated akhirnya siap menyapa penonton pada 26 Juni 2026.

Mengusung genre aksi, thriller, dan drama keluarga, serial ini menjanjikan ketegangan tanpa henti sekaligus kisah emosional yang menyentuh hati.

Diadaptasi dari webtoon populer Manager Kim, drama ini menghadirkan So Ji Sub sebagai Kim Do Hyeon, mantan agen operasi khusus yang memilih meninggalkan dunia penuh bahaya demi menjalani hidup tenang bersama putrinya.

Namun, kedamaian itu seketika runtuh ketika sang putri menghilang tanpa jejak.

Tak ingin kehilangan orang yang paling berharga dalam hidupnya, Kim Do Hyeon kembali mengenakan identitas lamanya.

Dengan kemampuan bertarung yang mematikan dan pengalaman sebagai agen elite, ia memulai perburuan berbahaya yang membawanya berhadapan dengan organisasi misterius dan musuh-musuh dari masa lalu.

Selain So Ji Sub, Agent Kim Reactivated juga diperkuat jajaran aktor berbakat seperti Choi Dae Hoon, Yoon Kyung Ho, Joo Sang Wook, Son Na Eun, dan Kim Sung Kyoo. Kehadiran mereka diprediksi akan membuat konflik dalam drama ini semakin intens dan penuh kejutan.

Disutradarai oleh Lee Seung Young dengan naskah karya Nam Dae Joong, drama ini memadukan adegan laga berkelas, misteri yang menegangkan, dan ikatan emosional antara ayah dan anak.

Setiap episode akan membawa penonton mengikuti perjuangan seorang pria yang rela mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan keluarganya.

Dengan aksi yang memacu adrenalin, sinematografi sinematik, serta jalan cerita yang penuh teka-teki, Agent Kim Reactivated digadang-gadang menjadi salah satu drama aksi Korea paling dinanti pada paruh kedua 2026.

Penampilan So Ji Sub sebagai mantan agen yang kembali turun ke medan pertempuran pun menjadi daya tarik utama yang sayang untuk dilewatkan.