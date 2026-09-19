Na Moon Hee Ungkap Cara IU Satukan Dirinya dan Kim Young Ok di MV Terbaru 

na moon hee dan iu (x @iuteamstarcandy)

JawaPos.com – Na Moon Hee ungkap cerita di balik keterlibatannya bersama Kim Young Ok dalam video musik terbaru IU berjudul “Dear My Crazy Soulmate”.

Menurut laporan allkpop, IU secara khusus mempertemukan kedua aktris senior tersebut untuk menggambarkan persahabatan panjang mereka yang telah terjalin selama sekitar 60 tahun.

Dalam video musik yang dirilis pada 10 September, Kim Young Ok dan Na Moon Hee menjadi pusat cerita. Kisahnya bermula ketika karakter Kim Young Ok membuat keributan hingga ditangkap oleh polisi yang diperankan IU.

Ia kemudian dibawa ke tempat Na Moon Hee bekerja sebagai petugas lapas, sehingga keduanya kembali dipertemukan dalam situasi yang tidak biasa.

Lagu tersebut terinspirasi dari persahabatan IU dengan Yoo In Na. Namun, kisah persahabatan itu kemudian diterjemahkan melalui hubungan nyata Na Moon Hee dan Kim Young Ok.

Menurut Dispatch, keduanya mampu menghadirkan chemistry yang terasa natural karena memang telah menjadi sahabat sekaligus rekan kerja sejak lama.

Na Moon Hee mengatakan bahwa IU kali ini hadir dengan peran yang berbeda. Setelah sebelumnya Na Moon Hee berperan sebagai nenek dari karakter IU dalam drama When Life Gives You Tangerines, sang penyanyi kini justru mempertemukan dirinya dengan Kim Young Ok layaknya seorang sutradara.

Na Moon Hee mengaku tersentuh karena IU sebagai generasi muda masih mengingat dan menghargai persahabatan mereka.

Perhatian IU terhadap keduanya bahkan tidak berhenti pada proses pemilihan pemeran. Sports Chosun melaporkan bahwa IU secara langsung menyiapkan ruang tunggu, makanan ringan, hadiah, hingga kejutan khusus untuk kedua aktris senior tersebut.

Na Moon Hee menyebut hal yang paling membuatnya terharu adalah kenyataan bahwa IU mengetahui kedekatan dirinya dengan Kim Young Ok dan sengaja menghadirkan mereka bersama dalam proyek tersebut.

Persahabatan Na Moon Hee dan Kim Young Ok sendiri memang telah berlangsung selama puluhan tahun. Keduanya bahkan pernah menjadi bagian dari angkatan pertama kelompok pengisi suara MBC pada 1961.