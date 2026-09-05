Disambut Bahagia, TEN Pamerkan Gerakan Memukau dalam MV untuk Comeback Solo ‘OUTWEST’

JawaPos.com - Setelah memutuskan keluar dari SM Entertainment, TEN kembali dengan karya musik baru dengan merilis MV.

Dilansir dari Soompi, Satu (5/9), anggota NCT ini merilis single baru berjudul OUTWEST yang menarik perhatian.

Kabarnya ia juga merilis video musik untuk lagu utama yang mengusung judul serupa, mengisyaratkan karya hebat lainnya siap ditunjukkan.

Ini merupakan perilisan solo pertama TEN sejak ia meninggalkan SM Entertainment dan turut mendirikan ILLIMNT.

TEN terlibat langsung dalam penyusunan komposisi dan penulisan lirik untuk OUTWEST, yang membuat bangga penggemarnya.

Idol asal Thailand itu memadukan elemen hip-hop, tech house, dan R&B, membuat penggemar terpana dengan karya ini.

Kabarnya, lagu ini menggambarkan sisi intuitif serta hasrat TEN sebagai seorang penampil yang memberikan karya terbaik.