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Leni Setya Wati
Minggu, 28 Juni 2026 | 04.50 WIB

UDTT Rilis MV Teaser 'VIPER', Tampilkan Konsep Gelap dan Transformasi Paling Berani

Ilustrasi photo dari x @KpopFranceActus

 

JawaPos.com - UDTT sukses memanaskan atmosfer comeback dengan merilis MV teaser untuk single terbaru mereka, "VIPER".
 
Meski hanya berdurasi singkat, cuplikan tersebut langsung mencuri perhatian berkat visual sinematik, nuansa penuh misteri, dan transformasi konsep yang terasa lebih berani dibandingkan karya-karya mereka sebelumnya.
 
Sejak detik pertama, teaser membawa penonton ke dunia yang dipenuhi simbolisme dan ketegangan.
 
Cahaya redup, latar bernuansa kelam, serta kemunculan sosok ular menjadi elemen utama yang memperkuat identitas lagu "VIPER".
 
Salah satu adegan paling ikonik memperlihatkan Risako menggigit sebuah apel sebelum kemunculan ular raksasa mengubah suasana menjadi semakin mencekam, menciptakan kesan layaknya adegan dalam film thriller.
 
Tak hanya mengandalkan visual, setiap anggota juga diberi momen yang memperlihatkan karakter mereka masing-masing.
 
Woojung tampil memacu mobil dengan penuh percaya diri, Han Chae Hee memancarkan emosi yang intens, Goo Hanna berhadapan dengan sosok misterius, sementara Kwon Ye Jin berlari seolah tengah mengejar atau dikejar sesuatu.
 
Rangkaian adegan tersebut disusun dengan tempo cepat, dipadukan permainan pencahayaan dramatis yang membuat setiap detiknya terasa menegangkan.
 
Di balik visual yang memikat, teaser juga menyisipkan potongan melodi "VIPER" yang terdengar kuat dan adiktif.
 
Irama bass yang menghentak berpadu dengan vokal penuh karakter, sementara penggalan lirik "Viper, you fall into me even deeper" sukses meninggalkan rasa penasaran terhadap keseluruhan lagu yang akan segera dirilis.
 
Sebelum menghadirkan teaser ini, UDTT telah lebih dulu membangun antusiasme melalui sederet foto konsep yang menampilkan gaya berbalut warna hitam dengan sentuhan punk dan street fashion.
 
Perubahan citra tersebut memperlihatkan keinginan grup untuk mengeksplorasi sisi yang lebih dewasa, berani, dan karismatik, sekaligus mempertegas identitas baru mereka di panggung K-Pop.
 
Comeback kali ini juga menjadi langkah penting bagi UDTT karena didukung kerja sama dengan Universal Music untuk memperluas promosi ke pasar internasional.
 
Dukungan tersebut diharapkan mampu membawa nama grup semakin dikenal oleh penggemar musik global.
 
Dengan perpaduan visual sinematik, atmosfer yang penuh teka-teki, serta cuplikan lagu yang memikat, MV teaser "VIPER" berhasil membangun ekspektasi tinggi terhadap comeback UDTT.
 
Jika teaser ini menjadi gambaran dari keseluruhan konsep yang akan ditampilkan, maka "VIPER" berpotensi menjadi salah satu rilisan paling berani dan berkesan dari grup tersebut.
 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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