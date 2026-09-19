Rosé Rilis MV Bertajuk new trick, Mengandung Arti Bangkit dari Patah Hati

Rosé BLACKPINK. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com – Miliki banyak penggemar, Rosé dari BLACKPINK akhirnya merilis lagu baru yang memikat perhatian.
Dilansir dari Soompi, Sabtu (19/9), penggemar pun antusias menyaksikan karya baru spektakuler dari anggota BLACKPINK tersebut.
Menuai bangga, pada 18 September pukul 08.00 KST, Rosé merilis lagu barunya yang berjudul ‘new trick’ beserta video musiknya.
Kabarnya, lagu ini dibuat sebagai bagian dari kampanye ‘Shot on iPhone’ milik Apple, yang menjadi perbincangan hangat
Menariknya, new trick bercerita tentang sikap pantang menyerah dalam menghadapi luka dan kesulitan hidup akibat cinta.
Lagu ini juga menceritakan serta bagaimana menemukan cara tersendiri untuk mengatasinya dan terus melangkah maju.
Sebelumnya, lagu hits Rosé dan Bruno Mars, APT., memenangkan penghargaan untuk Lagu Internasional Terbaik Tahun Ini.
Setelah meninggalkan agensi BLACKPINK, YG Entertainment, ia kemudian menandatangani kontrak eksklusif untuk aktivitas solonya dengan THE BLACK LABEL pada 18 Juni.
Seperti anggota BLACKPINK lainnya, ia juga akan tetap melanjutkan aktivitas grup di bawah agensi lama.
Penyanyi Gone itu juga diketahui merilis lagu Final Love Song untuk acara realitas survival I-Land 2
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