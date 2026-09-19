Red Snow Siap Warnai Natal dengan Teror Santa Vampir 

red snow (x @filmaesthetetw)

JawaPos.com – Natal kali ini terasa jauh lebih mencekam lewat film horor komedi asal Finlandia, Red Snow. Menurut laporan Variety, layanan streaming horor Shudder telah mengakuisisi film tersebut setelah penayangan perdana dunianya di Fantastic Fest 2026.

Meski tanggal penayangan di Shudder belum diumumkan, film ini dipastikan membawa konsep unik dengan menghadirkan sosok Santa Claus yang ternyata adalah seorang vampir.

Red Snow mengikuti kisah Johanna, remaja emo berusia 16 tahun yang memimpikan sosok pangeran vampir seperti dalam film Twilight.

Namun, fantasi tersebut berubah menjadi mimpi buruk ketika ia bertemu Martti, vampir berusia 49 tahun dengan penampilan jauh dari sosok romantis yang dibayangkannya. Martti menyamar sebagai Santa Claus untuk masuk ke rumah-rumah dan memangsa seluruh keluarga yang ditemuinya.

Pertemuan Johanna dan Martti terjadi pada malam Natal dan awalnya membuat sang remaja mengira impiannya akhirnya menjadi kenyataan.

Namun, situasi segera berubah menjadi teror berdarah yang melibatkan trauma keluarga, kekerasan, serta kekacauan khas film horor komedi. Konsep tersebut membuat Red Snow memadukan atmosfer Natal dengan kisah vampir yang tidak biasa.

Film ini ditulis dan disutradarai oleh Ilja Rautsi, yang sebelumnya dikenal sebagai penulis film horor Hatching dan Nightborn.

Red Snow menjadi debut penyutradaraan film panjang Rautsi setelah sebelumnya menggarap sejumlah film pendek bergenre horor, termasuk Helsinki Mansplaining Massacre dan Night of the Living Dicks.

Pemerannya antara lain Hannu-Pekka Björkman, Anni Iikkanen, Tommi Korpela, Krista Kosonen, dan Kari Hietalahti.

Rautsi mengatakan bahwa Red Snow lahir dari kecintaannya terhadap film-film horor. Sang sutradara juga menyambut akuisisi Shudder karena film tersebut kini memiliki rumah yang sesuai untuk menjangkau penonton pencinta genre horor.

Shudder sendiri menggambarkan film ini sebagai karya bergenre yang liar, orisinal, lucu, berdarah, dan penuh kejutan.

Red Snow telah melakukan world premiere di Fantastic Fest 2026 dan selanjutnya akan hadir melalui Shudder pada tanggal yang masih dirahasiakan.