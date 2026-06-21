Kerap Kesepian Saat Natal? Psikologi Menjelaskan Apa yang Sebenarnya Terjadi Terutama di Usia Senja

seseorang yang merasa kesepian saat natal./Freepik/The Yuri Arcurs Collection
JawaPos.com - Natal sering digambarkan sebagai momen paling hangat dalam setahun: rumah penuh cahaya, meja makan ramai, tawa keluarga bersahut-sahutan, dan kenangan manis yang berulang dari tahun ke tahun.
Namun bagi sebagian orang—terutama mereka yang telah memasuki usia senja—Natal justru menjadi waktu ketika rasa sepi terasa paling tajam. Alih-alih damai, yang hadir adalah sunyi. Alih-alih syukur, yang muncul adalah rindu.
Fenomena ini bukan sekadar perasaan pribadi atau kelemahan emosional.
Dilansir dari Geediting, psikologi memandang kesepian saat Natal sebagai hasil dari proses mental, sosial, dan biologis yang saling berkelindan.
Memahaminya membantu kita melihat bahwa rasa sepi itu wajar—dan, yang terpenting, bisa dikelola dengan penuh kasih pada diri sendiri.
1. Natal Memperkuat Kontras antara Harapan dan Kenyataan
Secara psikologis, Natal adalah “cermin sosial” yang memperbesar ekspektasi kebersamaan. Iklan, film, dan media sosial terus menampilkan gambaran keluarga utuh dan bahagia. Bagi lansia yang kehilangan pasangan, tinggal jauh dari anak, atau memiliki lingkar sosial yang menyusut, gambaran ini menciptakan kontras yang menyakitkan antara apa yang diharapkan dan apa yang dialami.
Otak manusia peka terhadap perbandingan. Ketika harapan kolektif meningkat, perasaan kekurangan menjadi lebih menonjol. Inilah mengapa kesepian di hari biasa terasa “tertahankan”, tetapi pada Natal terasa berlipat ganda.
2. Usia Senja dan Berkurangnya Peran Sosial
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