Penembakan Sekolah di Filipina Kembali Terjadi, 3 Orang Meninggal Dunia dan 8 Siswa Terluka

JawaPos.com - Penembakan kembali terjadi di sebuah sekolah di Filipina pada Jumat (18/9). Insiden di Banga National High School, South Cotabato, menewaskan tiga siswa, termasuk seorang remaja berusia 16 tahun yang diduga sebagai pelaku, serta melukai delapan siswa lainnya.

Empat dari delapan korban luka dilaporkan dalam kondisi kritis. Seluruh korban yang terluka merupakan siswa berusia 14 hingga 17 tahun. Perkembangan terbaru mengenai jumlah korban tersebut disampaikan Wali Kota Banga Albert Palencia kepada Reuters, setelah laporan awal dari otoritas setempat menyebut jumlah korban yang lebih rendah.

Insiden ini terjadi di Banga, sebuah kota di Provinsi South Cotabato, Pulau Mindanao, sekitar pukul 13.00 waktu setempat. Penembakan tersebut kini menjadi kasus penembakan sekolah mematikan ketiga di Filipina sejak Juni 2026.

Remaja 16 Tahun Diduga Pelaku Gubernur South Cotabato Reynaldo Tamayo mengatakan tersangka diduga menembak dirinya sendiri setelah menyerang para korban. Wali Kota Banga kemudian mengonfirmasi bahwa remaja tersebut meninggal dunia.

Namun, penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan kronologi dan jumlah pelaku. Laporan yang beredar di media sosial bahkan menyebut kemungkinan adanya dua penembak.

Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, seorang guru terdengar mengatakan terdapat dua penembak. Seorang siswa dalam rekaman tersebut juga terdengar menyebut bahwa para penyerang merupakan orang luar sekolah. Informasi itu belum dikonfirmasi secara independen oleh pihak berwenang.

"Untuk saat ini, kami mencoba memberi tahu sesama warga kami bahwa situasinya stabil dan kasusnya terkendali. Kami tidak pernah berpikir ini akan terjadi," kata Tamayo.