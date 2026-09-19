Usai ARrC Bubar, Park Hyunbin Jalan Kaki 155 Km dan Siap Kembali ke Panggung 

ARrC (x @official_arrc)

JawaPos.com – Mantan anggota ARrC, Park Hyunbin, menarik perhatian setelah membagikan kisah perjalanan hidupnya usai grup tersebut mengakhiri aktivitas.

Menurut laporan allkpop, Park Hyunbin menempuh perjalanan sekitar 155 kilometer dengan berjalan kaki dari Seoul menuju Jecheon sebagai bagian dari upayanya memulai lembaran baru setelah berakhirnya karier grupnya. Perjalanan tersebut didokumentasikan melalui YouTube miliknya, Gwangjin City Boy.

Park Hyunbin sebelumnya dikenal publik setelah mengikuti program survival Mnet Boys Planet pada 2023. Ia kemudian debut bersama ARrC pada Agustus 2024 di bawah MYSTIC STORY.

Namun, perjalanan grup tersebut berakhir pada Juni 2026 setelah agensi mengumumkan bahwa aktivitas ARrC sebagai grup resmi dihentikan dan para member akan melanjutkan perjalanan masing-masing.

Dalam perjalanan menuju Jecheon, Park mengaku sempat merasa ingin menyerah, terutama pada dua hari pertama karena harus membawa ransel berat hingga membuat bahu dan punggungnya terasa sakit. Namun, ia akhirnya menyelesaikan perjalanan selama lima malam dan enam hari.

Tujuan akhirnya adalah lokasi syuting film Korea Peppermint Candy, yang memiliki makna tersendiri bagi Park setelah ia mempertanyakan apakah dirinya bisa memulai kembali semuanya dari awal.

Perjalanan tersebut kemudian menjadi kesempatan bagi Park untuk melihat kehidupannya dari sudut pandang berbeda.

Dalam wawancara dengan Yonhap News TV, ia mengatakan bahwa awalnya dirinya ingin pergi begitu saja karena sulit menerima kenyataan bahwa impian yang dikejarnya selama bertahun-tahun telah berakhir.

Namun, setelah berjalan dan bertemu berbagai orang, Park merasa pikirannya perlahan menjadi lebih tenang dan ia mendapatkan keberanian untuk terus melangkah.

Setelah meninggalkan kehidupan sebagai idol, Park kini juga menjalani sejumlah pekerjaan paruh waktu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia memiliki dua pekerjaan paruh waktu tetap, serta mengambil pekerjaan harian di pusat logistik Coupang dan lokasi konstruksi.

Meski mengakui pekerjaan tersebut melelahkan, Park mengatakan dirinya justru merasakan ketenangan dan kebahagiaan yang sebelumnya jarang ia rasakan.

Meski telah memulai kehidupan baru, Park Hyunbin menegaskan bahwa kecintaannya terhadap musik dan panggung belum berakhir.

Ia mengaku masih kerap berpikir bahwa tempatnya adalah di atas panggung dan berjanji akan kembali suatu hari nanti, meskipun belum mengetahui kapan waktunya tiba.