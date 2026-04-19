ARRC Absen di Kalender Balap 2026, ITDC Fokus Perkuat Event High-Impact di Mandalika

JawaPos.com - Kabar mengejutkan datang dari sirkuit kebanggaan NTB, Pertamina Mandalika International Circuit. Setelah melalui evaluasi strategis yang mendalam, InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) bersama Two Wheels Motor Racing (TWMR) resmi menyepakati bahwa Mandalika tidak akan masuk dalam kalender balap Asia Road Racing Championship (ARRC) untuk musim 2026 mendatang.

Langkah ini diambil setelah kedua belah pihak melakukan peninjauan berkala terhadap efektivitas penyelenggaraan event. Salah satu poin krusial yang menjadi catatan adalah masih terbatasnya animo penonton terhadap gelaran ARRC di The Mandalika.

”Kondisi ini dinilai belum cukup kuat untuk mendukung keberlanjutan event secara jangka panjang di kawasan tersebut,” ucap Direktur Operasi ITDC Troy Reza Warokka pada Lombok Post, Selasa (14/4).

ITDC menegaskan, keputusan ini merupakan bagian dari upaya memastikan setiap event yang digelar di The Mandalika selaras dengan arah pengembangan kawasan sebagai Indonesia’s Premier Sportainment Destination. ITDC kini lebih selektif dalam memilih ajang internasional yang mampu memberikan multiplier effect nyata bagi ekonomi lokal.

”Kami memprioritaskan penyelenggaraan event berkelas internasional yang dinilai berpotensi kuat mempertegas posisi kawasan, sekaligus mendorong roda ekonomi daerah secara berkelanjutan,” katanya.

Meski ARRC dicoret dari daftar, para pecinta otomotif di Bumi Gora tidak perlu berkecil hati. Sirkuit Mandalika dipastikan tetap akan menderu dengan agenda-agenda besar lainnya.

ITDC tetap mengamankan posisi sebagai tuan rumah untuk ajang balap motor paling bergengsi di dunia, MotoGP, serta ajang balap mobil bergengsi GT World Challenge Asia.

”Pemilihan event-event ini didasarkan pada besarnya basis massa dan daya tarik internasional yang mampu mendatangkan ribuan wisatawan ke Lombok Tengah,” kata dia.

Kendati sepakat untuk berpisah jalan pada musim 2026, ITDC menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak TWMR atas kolaborasi yang telah terjalin selama ini. Pintu kerja sama di masa depan pun belum tertutup rapat.

”ITDC tetap membuka peluang untuk kembali membawa ARRC ke Mandalika di masa mendatang, tentunya dengan menyesuaikan dinamika strategi dan perkembangan minat pasar di tanah air,” pungkasnya. (ewi/r8)