ARrC Resmi Bubar, Akhiri Perjalanan Singkat di Industri K-Pop

Ilustrasi gambar dari x @soompi
JawaPos.com - Industri K-Pop kembali diselimuti kabar yang mengundang rasa haru. Boy group ARrC resmi mengakhiri perjalanan mereka setelah Mystic Story mengumumkan pembubaran grup pada 23 Juni 2026.
Keputusan tersebut sekaligus menutup kisah ARrC yang belum genap merayakan ulang tahun debut kedua mereka.
Melalui pernyataan resmi, Mystic Story mengungkapkan bahwa keputusan untuk membubarkan ARrC diambil setelah melalui diskusi panjang dan penuh pertimbangan bersama seluruh anggota.
Agensi menegaskan bahwa langkah ini merupakan hasil kesepakatan bersama dengan menghormati pilihan serta arah masa depan masing-masing personel.
Dalam pengumuman yang sama, Mystic Story juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para penggemar yang selama ini setia menemani perjalanan ARrC.
Dukungan yang diberikan sejak masa debut disebut menjadi kekuatan besar bagi grup untuk terus berkarya hingga akhir perjalanan mereka.
ARrC sendiri memulai debut pada Agustus 2024 sebagai boy group pertama bentukan Mystic Story.
Mengusung nama "Always Remember the real Connection", grup ini hadir dengan konsep yang menekankan hubungan tanpa batas antara musik, para anggota, dan penggemar di seluruh dunia.
Meski memiliki masa promosi yang relatif singkat, ARrC berhasil menghadirkan sejumlah karya yang mendapat perhatian pencinta K-Pop.
Mulai dari mini album debut AR^C, dilanjutkan nu kidz: out the box, HOPE, hingga single album CTRL+ALT+SKIID yang kini menjadi rilisan terakhir mereka sebagai grup.
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