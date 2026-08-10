Pembalap Indonesia Dominan di ARRC Mandalika 2026, Sapu Podium di UB150

JawaPos.com - Sirkuit Internasional Mandalika kembali menjadi saksi keandalan para pembalap Indonesia dalam ajang Asia Road Racing Championship (ARRC) 2026 putaran keempat.

Direktur Operasi InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) Troy Reza Warokka menegaskan bahwa ARRC di Mandalika memegang peranan vital dalam mengasah mental dan performa pembalap Indonesia. Nama-nama besar seperti Veda Ega Pratama hingga Mario Aji menjadi bukti nyata dari suksesnya pembinaan melalui ajang ini.

"Kejuaraan ini membuktikan mampu membuat pembalap Indonesia naik podium. Persaingan ketat di seri keempat ini menjadi salah satu pemanasan yang sangat positif menjelang gelaran MotoGP nanti," ujar Troy, Minggu (9/8) dikutip dari Lombok Post (Jawa Pos Group).

Troy menambahkan, kelangsungan ajang bergengsi ini membutuhkan sinergi kuat antarseluruh pihak, baik BUMN maupun sektor swasta, guna memastikan konsistensi penyelenggaraan di masa mendatang.

Race Director FIM ARRC 2026 Eddy Syahputra mengatakan, pembalap Indonesia menunjukkan dominasi dan perkembangan pesat, terutama pada kelas-kelas utama.

"Secara umum penampilan pembalap Indonesia bisa menguasai di semua kelas. Ini salah satu hasil dari kejurnas MRS, yang tampil adalah para juara di MRS," singkatnya.

Pada kelas Underbone 150cc (UB150), para pembalap Indonesia tampil perkasa dengan menyapu bersih sembilan posisi terdepan. Pertarungan dramatis hingga photo finish menobatkan Husni Zainul Fuadzy sebagai pemenang dengan total waktu 15:33.175, hanya unggul tipis 0,050 detik dari M. Syirat Sauki di posisi kedua.

Disusul Dimas Juli Atmoko di tempat ketiga. Sementara itu, Akbar Abud Afdalah yang menduduki posisi kelima sukses mencatatkan overall best time di kelas ini dengan torehan 1:55.181.

Hasil manis juga diraih tuan rumah pada kelas AP250 Race 2 setelah Irfan Ardiansyah merebut podium tertinggi. Tak hanya memenangi balapan usai menahan gempuran sengit dari pembalap Jepang, Riichi Takahira, Irfan juga mempertajam dominasinya dengan mencetak overall best time kelas AP250.