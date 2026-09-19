NiziU Siap Comeback dengan Konsep Segar di Sour Grapes 

niziU (x @soompi)

JawaPos.com – NiziU tingkatkan antusiasme penggemar menjelang comeback Korea mereka. Menurut laporan allkpop, JYP Entertainment merilis teaser performance video untuk lagu terbaru NiziU, “Sour Grapes”.

Teaser tersebut memberikan gambaran singkat mengenai koreografi sekaligus memperlihatkan transformasi baru yang akan dibawa grup dalam comeback kali ini.

Dalam cuplikan tersebut, NiziU memperlihatkan gerakan yang dinamis dengan nuansa suara menyerupai bunyi buah anggur yang muncul sebagai bagian dari musik.

Koreografi juga dipadukan dengan gerakan khas pada bagian tertentu, tatapan intens, serta permainan pencahayaan yang membuat penampilan para member terlihat semakin kuat.

Teaser ini sekaligus memperlihatkan perkembangan kemampuan panggung NiziU setelah para member menjalani berbagai penampilan live.

JYP Entertainment tampaknya ingin menonjolkan sisi performatif mereka dengan konsep yang lebih berani, tanpa meninggalkan energi cerah dan penuh warna yang selama ini menjadi karakter NiziU.

“Sour Grapes” merupakan lagu utama sekaligus bagian dari mini album Korea pertama NiziU dengan judul yang sama. Berdasarkan tracklist yang dirilis JYP Entertainment, mini album tersebut berisi lima lagu, yaitu “Sour Grapes”, “Petal's Song”, “emoji”, “Into The Dawn”, dan “Lullaby”.

Comeback ini menjadi momen penting bagi NiziU karena Sour Grapes merupakan mini album Korea pertama mereka.

Soompi melaporkan bahwa album tersebut dijadwalkan dirilis pada 28 September 2026, melanjutkan aktivitas Korea NiziU setelah sebelumnya merilis “PRESS PLAY” pada 2023 dan “LOVE LINE” pada 2025.

NiziU sendiri merupakan grup yang dibentuk melalui program audisi Nizi Project, hasil kerja sama JYP Entertainment dan Sony Music.

Setelah debut di Jepang pada Desember 2020, grup beranggotakan sembilan orang tersebut mulai memperluas aktivitasnya di Korea.