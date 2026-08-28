Kim Soo-hyun Akan Tampil Perdana di Acara Resmi Korea Setelah 18 Bulan Vakum

Kim Soo-hyun (Kbizoom)
JawaPos.com – Kim Soo-hyun akan kembali tampil di hadapan publik Korea Selatan setelah sekitar 18 bulan dengan menjadi presenter The Fact Music Awards (TMA) 2026.
Dilansir dari laman Kbizoom pada Jum'at (28/8), Menurut panitia TMA 2026 Kim Soo-hyun dijadwalkan menghadiri acara yang berlangsung pada 19 September di Stadion Utama Busan Asiad.
Penampilan tersebut menjadi momen penting karena merupakan acara publik resmi pertamanya di Korea Selatan sejak konferensi pers yang digelarnya pada Maret 2025.
Kim Soo-hyun sebelumnya mendapat sorotan setelah muncul tuduhan mengenai hubungannya dengan mendiang aktris Kim Sae-ron ketika Sae-ron masih di bawah umur, tetapi ia kemudian dinyatakan tidak terbukti melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak.
Setelah menghadapi berbagai perhatian publik, Kim Soo-hyun secara bertahap kembali menjalani aktivitas profesional, termasuk membintangi sejumlah kegiatan dan produksi iklan di luar Korea Selatan.
Kim juga baru-baru ini tampil sebagai bintang tamu dalam siaran langsung peringatan ulang tahun ke-37 stasiun televisi Indonesia pada 23 Agustus.
The Fact Music Awards 2026 akan menghadirkan sejumlah artis K-pop, di antaranya RIIZE, RESCENE, xikers, ILLIT, ATEEZ, NMIXX, TREASURE, tripleS, dan Lim Young Woong.
Kehadiran Kim Soo-hyun sebagai presenter semakin menarik perhatian karena menjadi penampilan resminya di hadapan publik Korea Selatan setelah vakum sekitar 18 bulan.
The Fact Music Awards 2026 dijadwalkan berlangsung pada 19 September di Stadion Utama Busan Asiad dengan menghadirkan sejumlah penampil dan tamu dari industri hiburan Korea Selatan.
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Jawa Pos
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