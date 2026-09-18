Gaun Son Ye Jin Picu Spekulasi Hamil Anak Kedua, Ini Faktanya

son ye jin (x @zapzee_net)

JawaPos.com – Son Ye Jin jadi bahan perbincangan setelah penampilannya dalam konferensi pers serial Netflix “The Scandal” memicu rumor mengenai kehamilan anak keduanya.

Spekulasi tersebut muncul setelah ia menghadiri konferensi pers pada 9 September 2026 dengan mengenakan gaun hitam tanpa lengan yang dipadukan dengan atasan turtleneck transparan.

Gaun berpotongan A-line tersebut memiliki siluet yang melebar secara alami mulai dari bagian pinggang sehingga tidak mengikuti bentuk tubuh secara ketat.

Beberapa foto yang diambil dari sudut tertentu kemudian membuat sebagian netizen berspekulasi bahwa Son Ye Jin mungkin sedang mengandung. Bahkan, muncul komentar yang mempertanyakan kemungkinan dirinya hamil di usia 45 tahun.

Tidak ada bukti atau konfirmasi resmi mengenai kehamilan tersebut. Menurut laporan ZAPZEE, penggemar dan sejumlah netizen lainnya justru menilai spekulasi itu tidak berdasar karena model pakaian, posisi tubuh, serta sudut kamera dapat membuat siluet seseorang terlihat berbeda.

Mereka juga meminta publik berhenti menjadikan bentuk tubuh sebagai dasar untuk menebak kondisi pribadi sang aktris.

Gaun yang sama sebelumnya juga menjadi perhatian karena aksi Nana yang membantu merapikan bagian bawah pakaian Son Ye Jin ketika sang aktris hendak duduk.

Gestur tersebut mendapat respons positif dari penggemar karena dianggap sebagai bentuk perhatian terhadap rekan yang lebih senior. Momen itu bahkan ikut menjadi perbincangan di media hiburan Korea.

Son Ye Jin menikah dengan aktor Hyun Bin pada 2022 dan dikaruniai seorang putra pada tahun yang sama. Saat ini, perhatian sang aktris tengah tertuju pada proyek terbarunya, “The Scandal”, yang mempertemukannya dengan Ji Chang Wook dan Nana.

Serial tersebut dijadwalkan tayang di Netflix pada 18 September 2026 dan menjadi kembalinya Son Ye Jin ke genre sageuk setelah 24 tahun.

Rumor mengenai kehamilan kedua Son Ye Jin tetap sebatas spekulasi warganet dan bukan pengumuman resmi.