Comeback Bulan Oktober dan Rilis Teaser Bertajuk Love, From Here, Kim Jae Hwan Curi Perhatian

JawaPos.com – Kim Jae Hwan yang pernah menjadi anggota boygrup Korea Wanna One, akan segera comeback dalam waktu dekat.

Dilansir dari Soompi, Jum’at (18/9), tentunya penggemar selalu menantikan karya-karya terbaik darinya dan hal ini disambut hangat.

Tepatnya pada tanggal 16 September tengah malam KST, Kim Jae Hwan secara resmi mengumumkan rencana comeback-nya bulan depan.

Menariknya, ia berencana akan kembali dengan album single baru bertajuk Love, From Here pada tanggal 7 Oktober pukul 18.00 KST

Ia juga merilis teaser gambar, dimana ia terlihat duduk sendiri di halte bus, sambil menghadap tajam ke depan.

Kim Jae-hwan lahir 27 Mei 1996, ia berprofesi sebagai seorang penyanyi-penulis lagu asal Korea Selatan yang dikenal karena menempati peringkat keempat dalam acara Produce 101 (musim 2).

Ia juga pernah menjadi anggota boygrup Wanna One yang langsung meraih kesuksesan baik secara kritis maupun komersial.

Menariknya, keempat album mereka berhasil memuncaki Gaon Album Chart Korea Selatan, dan kelima singel utama mereka menempati posisi tiga besar di Gaon Digital Chart Korea Selatan.

Karena bakat yang dimilikinya, ia debut sebagai solois melalui album mini (EP) pertamanya, Another, yang dirilis pada 20 Mei 2019.