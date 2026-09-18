V01D Siap Comeback dengan Mini Album Kedua ‘YOUTHQUAKE’ pada Oktober 

V01D (x @tang_kira)

JawaPos.com – V01D bersiap menyapa penggemar lewat mini album kedua berjudul “YOUTHQUAKE”. Grup tersebut telah mengumumkan bahwa album terbaru mereka akan resmi dirilis pada 13 Oktober 2026, sekaligus menjadi comeback setelah debut pada Maret lalu.

Menjelang perilisan, V01D telah menyiapkan rangkaian promosi yang cukup padat. Berdasarkan jadwal comeback yang dibagikan melalui kanal resmi grup pada 15 September, rangkaian promosi akan dimulai dengan perilisan tracklist pada 16 September.

Setelah itu, penggemar akan disuguhkan enam set foto konsep hingga dua teaser video musik sebelum album resmi diluncurkan.

V01D juga akan menghadirkan kejutan lewat lagu “Ending Credit” yang menjadi salah satu double title track dalam album YOUTHQUAKE.

Lagu tersebut akan dirilis lebih awal pada 29 September, sementara foto konsepnya dijadwalkan hadir pada 21 dan 22 September. Teaser video musik untuk lagu tersebut kemudian akan dirilis pada 23 September.

Menurut laporan allkpop, judul YOUTHQUAKE merupakan gabungan dari kata “youth” dan “quake” yang menggambarkan energi penuh gejolak pada masa awal kedewasaan.

Melalui album ini, V01D ingin mengangkat kegelisahan dan ketidakpastian tersebut sebagai dorongan untuk terus bergerak maju, bukan sesuatu yang harus dihindari.

Promosi album akan berlanjut hingga mendekati hari comeback. Teaser video musik kedua akan dirilis pada 12 Oktober, tepat satu hari sebelum YOUTHQUAKE resmi hadir. Sementara itu, foto konsep untuk title track akan dirilis secara bertahap mulai 1 hingga 9 Oktober.

V01D sendiri merupakan grup beranggotakan lima member yang debut pada Maret 2026 di bawah naungan IX Entertainment melalui mini album pertama 01.