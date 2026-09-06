Dari Drama Sejarah hingga Rom-Com Fantasi, Ini Lineup Terbaru JTBC 2026-2027 

JawaPos.com – JTBC merilis jajaran drama terbaru yang akan mengisi sisa tahun 2026 hingga 2027. Dalam video lineup yang dirilis pada 4 September, stasiun televisi Korea Selatan tersebut memperkenalkan empat proyek dengan genre beragam, mulai dari kompetisi kuliner, drama sejarah, romansa penuh intrik, hingga komedi romantis fantasi.
Drama pertama adalah ‘Final Table’ yang dibintangi Ahn Hyo Seop, Hong Hwa Yeon, Chang Ryul, dan Jung Yoo Jin. Kisahnya berpusat pada para koki Korea berbakat dari berbagai penjuru dunia yang berkumpul untuk mengikuti kompetisi berjudul ‘The Table: K-Chef 2026’.
Mereka akan bersaing dalam pertarungan kuliner berisiko tinggi demi membuktikan siapa yang layak menjadi koki Korea terbaik.
Selanjutnya, JTBC menyiapkan drama sejarah ‘God’s Beads’ yang menampilkan Ahn Bo Hyun, Lee Sung Min, Claudia Kim, dan Ha Yun Kyung.
Berlatar tahun 1258 ketika perang antara Dinasti Goryeo dan Kekaisaran Mongol memasuki masa genting, drama bergenre aksi militer dan romantis ini mengikuti perjalanan sebuah tim ekspedisi yang berjuang mencari relik suci negara. Di tengah misi tersebut, seorang putri juga melakukan perjalanan untuk menyelamatkan mereka.
Drama ketiga adalah ‘Gold Digger’, remake Korea dari serial Inggris dengan judul yang sama. Kim Hee Ae berperan sebagai Min Young Joo, CEO perusahaan penerbitan yang sukses, sementara Noh Sang Hyun memainkan Jung Jae Hee, seorang desainer lepas yang tiba-tiba masuk ke dalam kehidupannya.
Menurut Soompi, kisah ini akan mengeksplorasi hubungan antara perempuan dewasa yang sukses dan pria muda yang membuatnya mempertanyakan apakah perasaan yang hadir benar-benar cinta atau justru sebuah tipu daya.
Tak kalah menarik, ‘Human X Gumiho’ menghadirkan Jun Ji Hyun dan Ji Chang Wook dalam kisah rom-com fantasi. Jun Ji Hyun memerankan Gu Ja Hong, seorang gumiho sekaligus aktris papan atas, sedangkan Ji Chang Wook menjadi Choi Seok, seorang dukun berbakat yang juga menjabat sebagai direktur museum.
Keduanya dipertemukan oleh takdir ketika makhluk mitologi tertarik pada manusia dan manusia justru memiliki daya tarik yang kuat bagi makhluk-makhluk tersebut. Rangkaian empat drama ini diperkenalkan JTBC melalui video lineup yang dilaporkan oleh Soompi.
Dengan empat proyek yang menawarkan warna berbeda, JTBC tampaknya ingin mempertahankan daya tarik drama Korea mereka hingga memasuki 2027.
Kehadiran bintang seperti Ahn Hyo Seop, Ahn Bo Hyun, Kim Hee Ae, Jun Ji Hyun, dan Ji Chang Wook juga membuat lineup tersebut semakin dinantikan.
Meski jadwal tayang masing-masing drama belum diumumkan secara lengkap, keempatnya sudah menjadi proyek yang patut masuk daftar tontonan bagi pencinta K-drama.
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Jawa Pos
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