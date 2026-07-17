WHIB Umumkan Comeback dengan Mini Album Kedua 

whib (x @whib_official) JawaPos.com - WHIB mengumumkan comeback mereka dengan merilis video teaser untuk mini album kedua.

Menuurt laporan The Chosun, unggahan CJES Studio pada 17 Juli langsung menarik perhatian penggemar berkat visual sinematik yang menampilkan kisah pertumbuhan dan persahabatan khas anak muda.

Teaser tersebut memperlihatkan ketujuh anggota, yakni Kim Junmin, Ha Seung, Jin Beom, Yu Geon, Lee Jung, Jaeha, dan Wonjun, berlari bersama menuju hamparan padang hijau yang luas.

Latar sinar matahari, hutan lebat, serta bunga liar yang bergoyang tertiup angin menghadirkan nuansa hangat dan analog, seolah membawa penonton ke dalam sebuah film bertema coming-of-age.

Diakhir video, muncul kalimat "Let's find our way, together" yang menjadi petunjuk arah konsep album terbaru mereka.

Pesan tersebut menggambarkan tekad WHIB untuk terus berkembang, menghadapi tantangan baru, sekaligus melangkah maju bersama para penggemar yang selama ini mendukung perjalanan mereka.

Comeback ini hadir setelah WHIB sukses menyelesaikan promosi mini album pertama ROCK THE NATION serta rangkaian tur konser yang mempererat hubungan mereka dengan fandom global.

Pengalaman tersebut menjadi bekal penting bagi grup untuk membuka babak baru dalam perjalanan karier mereka.