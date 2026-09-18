PLAVE Umumkan Comeback dengan Mini Album HYPERDRIVE pada Oktober 2026 

JawaPos.com – PLAVE bersiap sapa penggemar melalui mini album terbaru berjudul “HYPERDRIVE”. Kabar comeback ini diumumkan melalui jadwal promosi yang dirilis pada 17 September 2026, sekaligus tanda dimulainya rangkaian promosi untuk karya terbaru mereka.
Dalam jadwal tersebut, “HYPERDRIVE” dirilis secara digital pada 12 Oktober 2026. Bersamaan dengan perilisan album digital, PLAVE juga akan meluncurkan video musik untuk lagu utama yang menjadi title track dari mini album tersebut. Sementara itu, versi fisik album akan menyusul pada 13 Oktober 2026.
Jelang hari comeback, PLAVE akan menjalani rangkaian promosi yang telah disiapkan secara bertahap. Jadwal promosi tersebut menjadi petunjuk awal bagi penggemar untuk menantikan berbagai konten yang akan dirilis sebelum HYPERDRIVE resmi hadir. Teaser pertama untuk comeback ini juga telah diperkenalkan bersamaan dengan pengumuman jadwal.
Menurut laporan Soompi, HYPERDRIVE akan menjadi mini album baru PLAVE yang membawa grup tersebut kembali ke aktivitas musik setelah rangkaian proyek dan penampilan mereka sebelumnya.
Pengumuman ini pun langsung menarik perhatian para penggemar yang telah menantikan karya terbaru grup virtual tersebut.
Comeback ini juga hadir di tengah perjalanan PLAVE yang semakin berkembang di industri K-pop. Sebagai grup virtual, PLAVE memiliki karakteristik tersendiri dalam menyuguhkan musik, visual, serta penampilan kepada penggemar.
Kehadiran HYPERDRIVE nantinya diharapkan kembali memperlihatkan perkembangan musikal dan konsep yang mereka usung.
Dengan perilisan digital pada 12 Oktober dan album fisik sehari setelahnya, PLAVE kini resmi memasuki masa persiapan menuju comeback.
Penggemar dapat menantikan detail lebih lanjut mengenai tracklist, konsep, teaser, hingga video musik HYPERDRIVE sepanjang rangkaian promosi yang telah disiapkan.
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Jawa Pos
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