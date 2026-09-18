Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Sabtu, 19 September 2026 | 04.05 WIB

PLAVE Umumkan Comeback dengan Mini Album HYPERDRIVE pada Oktober 2026 

plave (x @soompi)

JawaPos.com – PLAVE bersiap sapa penggemar melalui mini album terbaru berjudul “HYPERDRIVE”. Kabar comeback ini diumumkan melalui jadwal promosi yang dirilis pada 17 September 2026, sekaligus tanda dimulainya rangkaian promosi untuk karya terbaru mereka.

Dalam jadwal tersebut, “HYPERDRIVE” dirilis secara digital pada 12 Oktober 2026. Bersamaan dengan perilisan album digital, PLAVE juga akan meluncurkan video musik untuk lagu utama yang menjadi title track dari mini album tersebut. Sementara itu, versi fisik album akan menyusul pada 13 Oktober 2026.

Jelang hari comeback, PLAVE akan menjalani rangkaian promosi yang telah disiapkan secara bertahap. Jadwal promosi tersebut menjadi petunjuk awal bagi penggemar untuk menantikan berbagai konten yang akan dirilis sebelum HYPERDRIVE resmi hadir. Teaser pertama untuk comeback ini juga telah diperkenalkan bersamaan dengan pengumuman jadwal.

Menurut laporan Soompi, HYPERDRIVE akan menjadi mini album baru PLAVE yang membawa grup tersebut kembali ke aktivitas musik setelah rangkaian proyek dan penampilan mereka sebelumnya.

Pengumuman ini pun langsung menarik perhatian para penggemar yang telah menantikan karya terbaru grup virtual tersebut.

Comeback ini juga hadir di tengah perjalanan PLAVE yang semakin berkembang di industri K-pop. Sebagai grup virtual, PLAVE memiliki karakteristik tersendiri dalam menyuguhkan musik, visual, serta penampilan kepada penggemar.

Kehadiran HYPERDRIVE nantinya diharapkan kembali memperlihatkan perkembangan musikal dan konsep yang mereka usung.

Dengan perilisan digital pada 12 Oktober dan album fisik sehari setelahnya, PLAVE kini resmi memasuki masa persiapan menuju comeback.

Penggemar dapat menantikan detail lebih lanjut mengenai tracklist, konsep, teaser, hingga video musik HYPERDRIVE sepanjang rangkaian promosi yang telah disiapkan.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
PLAVE Hadirkan ‘Flame’, Kolaborasi Perdana dengan Penyanyi Jepang Mirei  - Image
Music & Movie

PLAVE Hadirkan ‘Flame’, Kolaborasi Perdana dengan Penyanyi Jepang Mirei 

Jumat, 4 September 2026 | 21.14 WIB

PLAVE Gandeng UNICEF Korea, Ajak FLI Wujudkan Harapan untuk Anak di Seluruh Dunia - Image
Internasional

PLAVE Gandeng UNICEF Korea, Ajak FLI Wujudkan Harapan untuk Anak di Seluruh Dunia

Jumat, 28 Agustus 2026 | 15.25 WIB

Vatikan Siapkan Pertemuan Global Amoris Laetitia Oktober 2026, Paus Leo XIV Fokus Perkuat Pendampingan Keluarga - Image
Internasional

Vatikan Siapkan Pertemuan Global Amoris Laetitia Oktober 2026, Paus Leo XIV Fokus Perkuat Pendampingan Keluarga

Rabu, 8 Juli 2026 | 06.17 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park - Image
1

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park

2

Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea

3

Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang

4

Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah

5

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao: Duel Tim Papan Tengah LaLiga Berpotensi Berlangsung Ketat

6

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang

7

Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu

8

Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion

9

Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras

10

Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore