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Leni Setya Wati
Selasa, 29 September 2026 | 22.28 WIB

Agensi Ungkap Kondisi Noah PLAVE Usai Alami Nyeri Saat Konser

Noah (x @soompi) - Image

Noah (x @soompi)

JawaPos.com – Noah PLAVE alami masalah kesehatan saat menjalani konser di Jepang. Menurut laporan Soompi, VLAST mengumumkan bahwa Noah merasakan sakit pada bagian punggung ketika tampil dalam hari pertama konser 2026 PLAVE World Tour [KEEP IT MANIC] in Japan pada 26 September.

Usai konser berakhir, Noah langsung menuju rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan dan mendapatkan perawatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tim medis menyarankan Noah untuk mengurangi gerakan maupun penampilan yang berat serta mendapatkan istirahat yang cukup.

Kondisi tersebut kemudian membuat VLAST menyesuaikan penampilan PLAVE pada hari kedua konser di Jepang. Sesuai arahan tim medis, gerakan Noah di atas panggung diminimalkan selama pertunjukan.

Keputusan itu diambil setelah agensi berdiskusi dan mempertimbangkan proses pemulihan serta kondisi kesehatan sang artis.

Meski mengalami sakit punggung, Noah disebut tetap memiliki keinginan kuat untuk berpartisipasi penuh dalam pertunjukan.

Namun, VLAST memilih mengikuti rekomendasi tenaga medis dengan membatasi aktivitasnya selama konser. Agensi juga meminta pengertian dari para penggemar atas perubahan penampilan tersebut.

Melalui pernyataannya, VLAST menyampaikan permintaan maaf karena kondisi Noah membuat penggemar khawatir. Agensi juga menegaskan akan memberikan dukungan agar Noah dapat segera pulih.

Sementara itu, PLAVE tengah menjalani rangkaian 2026 PLAVE World Tour [KEEP IT MANIC], termasuk jadwal pertunjukan di Jepang.

Untuk saat ini, perhatian agensi diarahkan pada pemulihan Noah sambil menyesuaikan aktivitas panggungnya berdasarkan kondisi kesehatan dan arahan medis.

Editor: Hanny Suwindari
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