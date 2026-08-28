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Leni Setya Wati
Jumat, 28 Agustus 2026 | 15.25 WIB

PLAVE Gandeng UNICEF Korea, Ajak FLI Wujudkan Harapan untuk Anak di Seluruh Dunia

plave (x @popbase) - Image

plave (x @popbase)

JawaPos.com – PLAVE memperluas langkahnya di luar dunia musik melalui aksi sosial. Dikutip dari dispatch, pada 24 Agustus grup tersebut mengumumkan telah menandatangani kesepakatan kontribusi sosial dengan UNICEF Korean Committee untuk mendukung tumbuh kembang anak-anak di berbagai penjuru dunia.

Kolaborasi ini menjadi bentuk kepedulian PLAVE bersama penggemarnya terhadap anak-anak yang membutuhkan dukungan untuk terus mengejar impian.

Proyek perdana dari kerja sama tersebut diwujudkan melalui partisipasi dalam “UNICEF Team”, salah satu kampanye donasi utama UNICEF Korea.

Dalam kampanye ini, PLAVE dan FLI, nama fandom mereka, akan bergandengan tangan untuk menyebarkan harapan sekaligus menghidupkan semangat berbagi.

Kolaborasi tersebut membuat hubungan antara PLAVE dan penggemar tidak hanya terjalin melalui musik, tetapi juga melalui kegiatan yang memiliki dampak sosial.

PLAVE menyampaikan rasa bahagia sekaligus terhormat karena dapat mengambil bagian dalam gerakan tersebut.

Mereka berharap PLAVE dan FLI dapat menjadi satu tim yang menyebarkan harapan kepada anak-anak di seluruh dunia, terutama mereka yang tengah menghadapi berbagai kesulitan.

Pesan tersebut sekaligus menjadi ajakan agar semakin banyak orang ikut menjaga agar mimpi anak-anak tidak padam karena keadaan.

Sebagai bagian dari perayaan kerja sama ini, akan diproduksi “UNICEF Team Bracelet Special Edition”. Penggemar yang mendaftarkan diri sebagai donatur rutin melalui halaman kampanye UNICEF Team berkesempatan memperoleh gelang khusus “Plinth White”. Gelang tersebut menjadi simbol dari semangat berbagi yang dibangun bersama oleh PLAVE dan FLI.

Bagi para penggemar, gelang tersebut bukan sekadar barang kenang-kenangan. Kehadirannya menjadi pengingat bahwa dukungan terhadap PLAVE juga dapat diwujudkan dalam bentuk kepedulian terhadap sesama.

Editor: Hanny Suwindari
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