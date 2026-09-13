9 Tahun Dikembangkan, Film Ibuku (My Mother) Tembus Kompetisi Utama Busan 2026

Film Ibuku (My Mother) dibintangi oleh aktris Christine Hakim. (istimewa)
JawaPos.com - Film Indonesia kembali mendapat panggung di salah satu festival film paling bergengsi di Asia. Ibuku (My Mother) karya sutradara Eddie Cahyono resmi terpilih dalam program Competition Busan International Film Festival (BIFF) ke-31.
Film produksi bersama Indonesia dan Jepang itu akan menjalani world premiere di Busan, Korea Selatan, yang akan berlangsung pada 6–15 Oktober 2026. Ibuku (My Mother) akan bersaing dengan 13 film lain dari berbagai negara Asia dalam program kompetisi utama.
Menariknya, perjalanan film tersebut menuju Busan bukanlah proses singkat. Gagasan Ibuku (My Mother) telah dikembangkan Eddie sejak 2015, sebelum akhirnya memasuki tahap produksi hampir satu dekade kemudian.
Film ini mengangkat kisah Sumiati yang diperankan Christine Hakim, seorang ibu yang berusaha menemui putrinya, Sri (Ayushita), yang mendekam di penjara Arab Saudi setelah divonis hukuman mati karena dituduh membunuh majikannya.
Namun, film ini tidak sekadar berbicara tentang perjuangan seorang ibu menyelamatkan anak. Di balik perjalanan Sumiati, Eddie menyelipkan persoalan yang lebih luas mengenai pekerja migran, perempuan, relasi keluarga, luka masa lalu, hingga persoalan hak asasi manusia.
Ada lingkaran perjalanan yang menarik dalam proses lahirnya Ibuku (My Mother). Sebelas tahun lalu, proyek ini justru pertama kali mendapat perhatian di Busan.
Pada 2015, Eddie Cahyono membawa proyek tersebut ke Asian Project Market, salah satu ruang penting bagi pengembangan dan pendanaan proyek film di kawasan Asia. Ibuku (My Mother) kemudian meraih ARTE Kino International Award untuk pengembangan naskah.
Meski demikian, perjalanan menuju produksi masih panjang. Film tersebut baru mendapatkan lampu hijau pada 2024, ketika Tika Bravani bergabung sebagai produser melalui ANP Talenta Media.
Pada tahun yang sama, proyek Ibuku (My Mother) kembali dipresentasikan dalam sejumlah forum industri, termasuk JAFF Market dan Bangkok International Content Market. Dari forum-forum tersebut, film ini memperoleh pendanaan tambahan sekaligus penghargaan.
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