Kim Hye-jun Gagal Bertemu Cha Woo-min di Episode Perdana My Bias, My Boss

cha woo min (x @itzypopbase)
JawaPos.com - My Bias, My Boss, menghadirkan momen yang membuat penonton ikut gemas sejak episode perdananya.
Dikutip dari soompi, karakter Nam Da-reum, akhirnya memiliki kesempatan untuk bertemu idolanya, Lee Chan. Namun, impian yang telah ia nantikan selama bertahun-tahun justru berakhir dengan kekecewaan.
Diadaptasi dari webtoon, My Bias, My Boss mengisahkan Nam Da-reum, seorang penggemar setia yang rela berganti pekerjaan demi bisa bekerja di perusahaan tempat idolanya, Lee Chan, berkarier.
Namun, di perusahaan tersebut ia juga harus berhadapan dengan CEO muda Kang Ha-gi, yang diperankan Kang Hoon, membuka jalan bagi kisah cinta segitiga yang tak terduga.
Teaser terbaru, Da-reum memulai hari pertamanya bekerja dengan penuh antusias. Ia yakin impian untuk bertemu Lee Chan akhirnya akan menjadi kenyataan.
Sayangnya, takdir berkata lain. Berbagai situasi tak terduga membuat kesempatan emas itu kembali terlewat, meninggalkan Da-reum dengan rasa kecewa sekaligus harapan yang belum padam.
Momen tersebut menjadi salah satu daya tarik utama episode pertama. Penonton dibuat ikut merasakan perjuangan Da-reum sebagai seorang penggemar yang akhirnya berhasil mendekati idolanya, tetapi selalu terhalang oleh keadaan.
Alur ini juga memperlihatkan bagaimana perjalanannya di dunia kerja tidak berjalan semulus yang dibayangkan. Hubungan Da-reum dengan CEO Kang Ha-gi mulai berkembang sejak awal cerita.
Interaksi keduanya menghadirkan dinamika yang kontras dengan obsesi Da-reum terhadap Lee Chan, sehingga memunculkan pertanyaan apakah sang penggemar akan tetap mengejar idolanya atau justru membuka hati untuk sosok yang selalu berada di dekatnya.
My Bias, My Boss tayang mulai 3 Agustus 2026 di tvN. Drama ini dibintangi Kim Hye-jun, Kang Hoon, dan Cha Woo-min, serta menjadi salah satu drama romantis yang paling dinantikan berkat premis unik tentang kehidupan kantor, dunia fandom, dan kisah cinta yang berkembang dari pertemuan tak terduga.
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