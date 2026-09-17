Cha Woo Min serta Jang Da A Dikabarkan Akan Bintangi Drama 50 Days of Situationship

JawaPos.com – Makin bersinar, aktor Korea Cha Woo Min dan Jang Da A kabarnya akan beradu akting dalam sebuah drama bertajuk 50 Days of Situationship.

Dikutip dari Soompi, Kamis (17/9), sebagai pemeran utama, tentunya akting keduanya telah dinanti penggemarnya.

Kemudian agensi Cha Woo Min berkomentar, "'50 Days of Situationship' adalah proyek yang sedang ia pertimbangkan.”

Baca Juga:Persija Tetap Percaya Diri Hadapi Java United di Gianyar Bali

Sementara itu, agensi Jang Da A belum memberikan tanggapan terkait laporan tersebut, yang pastinya penggemar menantinya

Drama seru ini berlatar kantor dengan batasan waktu tertentu yang berkisah tentang seorang karyawan magang berusia 29 tahun.

Namun, ia secara tidak sengaja mendapatkan ramuan misterius yang membuat rekan-rekan kerjanya jatuh cinta padanya tepat selama 50 hari.

Jang Da A berperan sebagai Go Dok Hee, seorang karyawan magang di divisi penjualan cabang Hongdae perusahaan Shinsegi Digital.

Menampilkan ekspresi wajah yang selalu murung dan tatapan mata yang cemas, ia menjadi sosok pembawa kesialan ke mana pun ia pergi dan selalu khawatir

Ia pun minum alkohol dalam jumlah banyak karena frustrasi, memanjat jembatan di atas Sungai Han, lalu muncul lansia misterius.