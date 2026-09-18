Kim Jae Hwan Umumkan Comeback Oktober Lewat Teaser “Love From Here”

kim jae hwan (x @soompi)
JawaPos.com – Kim Jae Hwan bawa kabar gembira untuk para penggemarnya dengan rencana comeback pada Oktober 2026.
Kabar tersebut disampaikan melalui teaser untuk rilisan terbarunya yang diberi judul “Love From Here”, menandai kembalinya sang solois dengan karya musik baru.
Teaser yang dirilis langsung menarik perhatian karena memberikan gambaran awal mengenai konsep comeback Kim Jae Hwan.
Meski informasi mengenai lagu masih dibuat terbatas, judul “Love From Here” memberikan kesan emosional yang sejalan dengan karakter musik Kim Jae Hwan yang selama ini dikenal kuat dalam menyampaikan nuansa vokal dan perasaan.
Comeback ini menjadi momen yang dinantikan setelah Kim Jae Hwan terus menjalani berbagai aktivitas musik dan penampilan untuk para penggemarnya. Kehadiran “Love From Here” sekaligus membuka babak baru bagi perjalanan solonya di industri musik Korea.
Menurut laporan Soompi, Kim Jae Hwan secara resmi mengumumkan comeback Oktober tersebut melalui teaser yang memperkenalkan proyek “Love From Here”.
Detail lengkap mengenai jadwal perilisan dan materi comeback selanjutnya akan menjadi bagian dari rangkaian promosi yang disiapkan menjelang perilisan.
Dengan teaser perdana yang sudah diperkenalkan, perhatian kini tertuju pada konsep serta musik yang akan dibawakan Kim Jae Hwan.
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Jawa Pos
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