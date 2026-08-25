EXO Siap Gelar Konser Encore Tiga Hari di KSPO Dome, Ini Jadwalnya

JawaPos.com – EXO kembali membawa kabar menggembirakan untuk para penggemarnya. Pada 20 Agustus 2026, grup tersebut mengumumkan jadwal konser encore dari tur ‘EXO PLANET #6 – EXhOrizon’ yang diberi tajuk ‘EXhOrizon’. Menurut laporan Soompi, konser spesial ini akan digelar selama tiga hari di Seoul.

Konser ‘EXhOrizon’ dijadwalkan berlangsung pada 6 hingga 8 November 2026 di KSPO Dome, Seoul. Pemilihan venue yang sama dengan pembukaan tur sebelumnya membuat konser encore ini terasa seperti kepulangan istimewa EXO setelah menjalani rangkaian perjalanan ke berbagai kota.

Sebelumnya, EXO telah mengumumkan tur keenam mereka, ‘EXO PLANET #6 – EXhOrizon’, yang dimulai dari Seoul pada April. Tur tersebut kemudian membawa EXO menyapa penggemar di sejumlah kota, termasuk Ho Chi Minh City, Nagoya, Bangkok, Macau, Osaka, Jakarta, Hong Kong, Kuala Lumpur, Manila, Tokyo, Kaohsiung, dan Singapura.

Kehadiran konser encore menjadi kesempatan bagi EXO untuk kembali menghadirkan energi panggung mereka di hadapan penggemar Korea.

Dengan tiga hari pertunjukan, EXO-L akan mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk menikmati penampilan grup sekaligus merayakan perjalanan EXO dalam tur keenam mereka.

Pengumuman ini juga menambah daftar agenda K-pop besar yang akan berlangsung pada paruh kedua 2026. Meski detail mengenai setlist, konsep panggung, serta informasi tiket belum diungkap dalam pengumuman awal, poster konser yang dirilis EXO sudah cukup untuk memancing antusiasme penggemar.

Kini, perhatian EXO-L tertuju pada 6–8 November ketika EXO kembali menguasai panggung KSPO Dome melalui ‘EXO PLANET #6 – EXhOrizon’.