Dua Dekade Berkarier, BIGBANG Sukses Bikin MetLife Stadium Bernyanyi Bersama

bigbang (x @theepopcore)
JawaPos.com – BIGBANG tunjukkan kekuatan musik mereka di panggung internasional. Dalam konser di MetLife Stadium, New Jersey, G-Dragon, Taeyang, dan Daesung berhasil membuat ribuan penggemar bernyanyi bersama sepanjang pertunjukan, termasuk ketika membawakan lagu-lagu yang telah dirilis hampir dua dekade lalu.
Konser tersebut menjadi bagian dari tur dunia peringatan 20 tahun BIGBANG sekaligus menandai konser standalone mereka di Amerika Serikat setelah 11 tahun.
Sebelumnya, grup tersebut menjalani tur dunia “MADE” pada 2015. Setelah lebih dari satu dekade berlalu, BIGBANG kembali tampil di hadapan penggemar Amerika dan bahkan berhasil memenuhi kapasitas MetLife Stadium.
Setlist konser menghadirkan sejumlah lagu populer dari berbagai era, mulai dari “FANTASTIC BABY”, “HANDS UP”, “TONIGHT”, “BLUE”, “LOSER”, “IF YOU”, “BAD BOY” hingga “BAE BAE”.
Momen yang tak kalah emosional terjadi ketika BIGBANG membawakan “Haru Haru” dan “Lie”, dua lagu dari masa awal perjalanan mereka.
Meski dirilis pada 2008 dan 2007, ribuan penonton tetap mampu menyanyikan liriknya dari awal hingga akhir.
Menurut laporan allkpop, salah satu hal yang paling mencuri perhatian adalah banyaknya penggemar non-Korea yang ikut menyanyikan lagu-lagu BIGBANG.
Fenomena tersebut memperlihatkan bagaimana musik grup yang dahulu dirilis jauh sebelum K-pop menjadi fenomena global masih memiliki tempat kuat di hati pendengar internasional.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park
Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea
Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao: Duel Tim Papan Tengah LaLiga Berpotensi Berlangsung Ketat
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion
Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras
Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022