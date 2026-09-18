Dua Dekade Berkarier, BIGBANG Sukses Bikin MetLife Stadium Bernyanyi Bersama

JawaPos.com – BIGBANG tunjukkan kekuatan musik mereka di panggung internasional. Dalam konser di MetLife Stadium, New Jersey, G-Dragon, Taeyang, dan Daesung berhasil membuat ribuan penggemar bernyanyi bersama sepanjang pertunjukan, termasuk ketika membawakan lagu-lagu yang telah dirilis hampir dua dekade lalu.

Konser tersebut menjadi bagian dari tur dunia peringatan 20 tahun BIGBANG sekaligus menandai konser standalone mereka di Amerika Serikat setelah 11 tahun.

Sebelumnya, grup tersebut menjalani tur dunia “MADE” pada 2015. Setelah lebih dari satu dekade berlalu, BIGBANG kembali tampil di hadapan penggemar Amerika dan bahkan berhasil memenuhi kapasitas MetLife Stadium.

Setlist konser menghadirkan sejumlah lagu populer dari berbagai era, mulai dari “FANTASTIC BABY”, “HANDS UP”, “TONIGHT”, “BLUE”, “LOSER”, “IF YOU”, “BAD BOY” hingga “BAE BAE”.

Momen yang tak kalah emosional terjadi ketika BIGBANG membawakan “Haru Haru” dan “Lie”, dua lagu dari masa awal perjalanan mereka.

Meski dirilis pada 2008 dan 2007, ribuan penonton tetap mampu menyanyikan liriknya dari awal hingga akhir.

Menurut laporan allkpop, salah satu hal yang paling mencuri perhatian adalah banyaknya penggemar non-Korea yang ikut menyanyikan lagu-lagu BIGBANG.