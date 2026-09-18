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Leni Setya Wati
Jumat, 18 September 2026 | 12.03 WIB

Dua Dekade Berkarier, BIGBANG Sukses Bikin MetLife Stadium Bernyanyi Bersama

bigbang (x @theepopcore) - Image

bigbang (x @theepopcore)

JawaPos.com – BIGBANG tunjukkan kekuatan musik mereka di panggung internasional. Dalam konser di MetLife Stadium, New Jersey, G-Dragon, Taeyang, dan Daesung berhasil membuat ribuan penggemar bernyanyi bersama sepanjang pertunjukan, termasuk ketika membawakan lagu-lagu yang telah dirilis hampir dua dekade lalu.

Konser tersebut menjadi bagian dari tur dunia peringatan 20 tahun BIGBANG sekaligus menandai konser standalone mereka di Amerika Serikat setelah 11 tahun.

Sebelumnya, grup tersebut menjalani tur dunia “MADE” pada 2015. Setelah lebih dari satu dekade berlalu, BIGBANG kembali tampil di hadapan penggemar Amerika dan bahkan berhasil memenuhi kapasitas MetLife Stadium.

Setlist konser menghadirkan sejumlah lagu populer dari berbagai era, mulai dari “FANTASTIC BABY”, “HANDS UP”, “TONIGHT”, “BLUE”, “LOSER”, “IF YOU”, “BAD BOY” hingga “BAE BAE”.

Momen yang tak kalah emosional terjadi ketika BIGBANG membawakan “Haru Haru” dan “Lie”, dua lagu dari masa awal perjalanan mereka.

Meski dirilis pada 2008 dan 2007, ribuan penonton tetap mampu menyanyikan liriknya dari awal hingga akhir.

Menurut laporan allkpop, salah satu hal yang paling mencuri perhatian adalah banyaknya penggemar non-Korea yang ikut menyanyikan lagu-lagu BIGBANG.

Fenomena tersebut memperlihatkan bagaimana musik grup yang dahulu dirilis jauh sebelum K-pop menjadi fenomena global masih memiliki tempat kuat di hati pendengar internasional.

Editor: Novia Tri Astuti
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