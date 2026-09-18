Romansa Unik Kim Young Kwang dan Chae Soo Bin di Drama “Take Charge of My Heart”

kim young kwang (x @hallyuforums)
JawaPos.com – Kim Young Kwang dan Chae Soo Bin perlihatkan chemistry mereka melalui drama Korea terbaru “Take Charge of My Heart”.
Drama ini menawarkan kisah romantis dengan premis yang tidak biasa, ketika dua karakter utama dipertemukan oleh kondisi unik yang membuat kehidupan mereka saling berkaitan.
Kim Young Kwang memerankan karakter Joo Tae Hoon, seorang pria yang memiliki kondisi khusus dan menjalani kehidupannya dengan cara yang berbeda dari kebanyakan orang.
Di sisi lain, Chae Soo Bin berperan sebagai Han Ji Soo, perempuan yang juga memiliki kondisi unik dalam kehidupannya.
Pertemuan keduanya kemudian menjadi awal dari hubungan yang perlahan berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam.
Alih-alih menghadirkan kisah cinta dengan pola yang sepenuhnya konvensional, “Take Charge of My Heart” memanfaatkan kondisi kedua karakter sebagai bagian penting dalam membangun cerita.
Perbedaan yang mereka miliki justru menjadi jembatan yang membuat keduanya semakin dekat dan saling memahami.
Menurut laporan Soompi, potongan gambar terbaru drama ini memperlihatkan interaksi antara Kim Young Kwang dan Chae Soo Bin yang menggambarkan hubungan unik kedua karakter tersebut.
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