Film Resident Evil Terbaru Tembus Skor 96 dari Rotten Tomatoes

JawaPos.com – Film terbaru Resident Evil karya sutradara Zach Cregger meraih skor tinggi sebesar 96 persen di Rotten Tomatoes berdasarkan 69 ulasan kritikus saat debutnya.

Dilansir dari laman Polygon pada Kamis (17/9), Pencapaian tersebut menempatkan film horor ini sebagai salah satu film dengan penerimaan kritikus yang kuat pada 2026.

Resident Evil terbaru mendapat perhatian karena dinilai mampu menghadirkan kembali nuansa horor survival yang menjadi ciri khas seri gim Resident Evil.

Sejumlah kritikus memuji kemampuan Cregger dalam memadukan unsur horor dan komedi sekaligus menerjemahkan pengalaman bermain gim ke layar lebar.

Clarisse Loughrey dari The Independent memberikan empat dari lima bintang dan menilai film ini lebih setia terhadap mekanisme horor bertahan hidup dari sumber aslinya dibandingkan sejumlah film sebelumnya.

Sementara itu, Carly Lane dari Collider memberikan nilai 8 dari 10 dan memuji penampilan Austin Abrams sebagai pemeran utama serta kemampuan Cregger menggabungkan horor dengan komedi.

Film ini terinspirasi dari seri gim Resident Evil produksi Capcom, tetapi tidak secara langsung mengadaptasi cerita dari gim tertentu.

Austin Abrams berperan sebagai seorang kurir medis yang harus menghadapi ancaman dalam situasi yang menyerupai pengalaman pemain gim Resident Evil, dengan Zach Cherry, Kali Reis, dan Paul Walter Hauser turut membintangi film tersebut.