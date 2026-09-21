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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 22 September 2026 | 02.47 WIB

Bukan Sekadar Hobi, 7 Ciri Ini Dikaitkan dengan Kebiasaan Menonton Film Berulang

Ciri perilaku orang yang menonton ulang film lama menurut psikologi.

JawaPos.com – Menonton kembali film yang sudah pernah disaksikan berkali-kali merupakan kebiasaan yang cukup umum. Bagi sebagian orang, aktivitas tersebut bukan sekadar hiburan, tetapi juga memberikan rasa nyaman dan familiar.

Ketika seseorang memilih cerita yang sudah diketahui akhir dan jalan ceritanya, mereka tidak perlu menghadapi kejutan seperti saat menonton tayangan baru. Hal ini dapat membuat aktivitas menonton terasa lebih ringan, terutama ketika sedang menghadapi rutinitas atau tekanan.

Kebiasaan mengulang film juga dapat berkaitan dengan nostalgia, hubungan emosional terhadap karakter, hingga cara seseorang menikmati sebuah cerita. Namun, tentu saja, kebiasaan ini tidak bisa digunakan untuk menentukan kepribadian seseorang secara mutlak.

Dilansir dari Geediting.com, terdapat sejumlah karakteristik yang dikaitkan dengan kebiasaan menonton ulang film lama dari sudut pandang psikologi. Berikut tujuh di antaranya:

1. Menyukai Hal yang Familiar dan Bisa Diprediksi

Orang yang sering menonton film lama mungkin merasa lebih nyaman dengan sesuatu yang sudah mereka kenal. Mereka telah mengetahui jalan cerita, karakter, hingga akhir film sehingga tidak perlu menebak-nebak apa yang akan terjadi.

Kondisi tersebut dapat memberikan rasa aman ketika kehidupan sehari-hari sedang dipenuhi ketidakpastian. Film yang sudah familiar menjadi pilihan hiburan yang relatif mudah dinikmati karena tidak membutuhkan banyak penyesuaian.

2. Menjadikan Film sebagai Pelarian Sejenak

Menonton film juga dapat menjadi salah satu cara seseorang mengambil jeda dari rutinitas. Cerita yang familiar memungkinkan mereka mengalihkan perhatian sementara dari pekerjaan, masalah, atau berbagai tekanan sehari-hari.

Film favorit dapat memberikan kesempatan untuk menikmati kembali dunia cerita yang sudah dikenal tanpa harus menghadapi ketidakpastian dari tayangan baru. Bagi sebagian orang, aktivitas tersebut terasa seperti waktu istirahat mental yang sederhana.

3. Memiliki Ikatan Emosional dengan Karakter

Ada orang yang merasa sangat dekat dengan karakter tertentu dalam sebuah film. Mereka mengikuti perjalanan tokoh tersebut, mulai dari menghadapi masalah hingga menemukan penyelesaian.

Ketika film ditonton kembali, perasaan yang muncul terhadap karakter favorit dapat kembali dirasakan. Tokoh dalam film bahkan bisa terasa seperti sosok yang sudah dikenal karena penonton telah mengikuti ceritanya berkali-kali.

4. Menikmati Nostalgia

Film lama terkadang memiliki hubungan erat dengan kenangan tertentu. Sebuah tontonan mungkin mengingatkan seseorang pada masa sekolah, keluarga, pertemanan, atau periode kehidupan yang pernah dilalui.

Pengalaman tersebut dapat membuat seseorang kembali merasakan suasana emosional dari masa lalu. Karena itu, menonton film lama bukan hanya soal cerita, tetapi juga tentang kenangan yang melekat di baliknya.

5. Menaruh Perhatian pada Detail Cerita

Tidak semua orang menonton ulang hanya karena ingin menikmati alur yang sudah dikenal. Sebagian justru tertarik menemukan detail yang sebelumnya terlewat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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