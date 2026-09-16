Comeback Solo Minho SHINee Cetak Rekor Baru dengan “Make It Hot” 

minho (x @shinee)

JawaPos.com – Minho SHINee mencatat pencapaian baru melalui aktivitas solonya. Mini album terbarunya, “Make It Hot”, berhasil mencetak angka penjualan minggu pertama tertinggi sepanjang karier solo Minho sejak debut.

Mini album “Make It Hot” dirilis pada 7 September 2026 bersama lagu utama dengan judul yang sama. Antusiasme penggemar terlihat dari penjualan fisik album yang terus bertambah selama periode awal perilisan, hingga akhirnya menghasilkan rekor pribadi baru bagi Minho.

Menurut laporan Soompi, berdasarkan data Hanteo Chart, “Make It Hot” terjual sebanyak 75.235 kopi selama pekan pertama, terhitung dari 7 hingga 13 September.

Angka tersebut melampaui rekor sebelumnya yang dicatat melalui album studio penuh pertama Minho, “CALL BACK”, yang membukukan penjualan minggu pertama sebanyak 74.759 kopi pada 2024.

Pencapaian tersebut menjadi bukti sambutan positif terhadap perjalanan musik solo Minho. Jika dibandingkan dengan “CALL BACK”, album terbaru ini berhasil menambah ratusan penjualan hanya dalam periode tujuh hari sekaligus membawa Minho mencatat pencapaian personal baru di tangga penjualan album fisik Korea.

“Make It Hot” juga menjadi bagian dari aktivitas Minho sebagai solois setelah sebelumnya aktif bersama SHINee.

Lewat rilisan ini, ia kembali menunjukkan identitas musikalnya sekaligus memperluas perjalanan karier individu di tengah aktivitas grup yang telah membesarkan namanya.

Dengan rekor penjualan ini, “Make It Hot” menjadi salah satu pencapaian penting dalam perjalanan solo Minho.