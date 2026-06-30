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Sischa Widya Maharani
Selasa, 30 Juni 2026 | 22.56 WIB

Bikin Kai Trauma Lari, Chanyeol Beberkan Kebiasaan Ekstrim Minho Shinee

Chanyeol beberkan pengalamannya saat berolahraga dengan Minho. (Naver)&nbsp; - Image

Chanyeol beberkan pengalamannya saat berolahraga dengan Minho. (Naver)&nbsp;

 
JawaPos.com - Chanyeol EXO ceritakan pengalaman tak terlupakan saat berolahraga bersama Minho Shinee dalam episode terbaru program variety JTBC Knowing Bros yang tayang pada 27 Juni 2026.
 
Dalam episode tersebut, Minho Shinee, Chanyeol EXO, Moon Su In dan Jung Kyu Min dari program Hot Blooded Basketball Team 2 hadir sebagai bintang tamu.
 
Saat berbincang tentang kebiasaan olahraga, Chanyeol mengaku dirinya pernah menjadi korban Minho Shinee.
 
Dikalangan artis SM, member Shinee tersebut memang dikenal sebagai olahraga holic dan punya semangat yang tak pernah habis.
 
Chanyeol menceritakan bahwa peristiwa itu terjadi saat para artis SM menggelar konser SMTOWN di London. 
 
Sata itu, ia pergi ke gym bersama Kai EXO untuk berolahraga ringan. Ketika mereka bertemu dengan Minho Shinee dan Changmin TVXQ, keduanya diajak ikut berlari bersama.
 
Tanpa berpikir panjang, Chanyeol menyetujui ajakan tersebut. Ia bahkan mengaku datang tanpa mengenakan sepatu khusus lari karena menganggap sesi olahraga itu tidak akan terlalu berat.
 
"Kami berlari sejauh 5 km. Itu sedikit lebih dari 30 menit. Itu benar-benar berat. Lutut saya juga sakitt," ungkap Chanyeol dikutip dari Naver.
 
Mendengar pengakuan tersebut, Minho langsung meminta maaf. Ia mengakui bahwa dirinya tidak sadar.
 
"Sebenarnya, saya tidak menyadarinya. Itu adalah standar saya untuk anggota yang lebih muda. Saya merasa menyesal," ujar Minho.
 
Namun, Chanyeol kembali membuat studio tertawa ketika ia mengungkap bahwa dirinya bukan satu-satunya korban kebiasaan olahraga Minho. Ia menyebut Kai EXO juga mengalami nasib serupa.
 
Di awal debut Kai suka berlari sendirian namun setelah mencoba berlari Minho, ia justru kehilangan semangat untuk melanjutkan hobinya.
Editor: Novia Tri Astuti
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