Minho SHINee Gandeng Belle KISS OF LIFE, Bawa Kisah Cinta dan Perpisahan di Mini Album ‘Make it hot’

JawaPos.com - Minho SHINee kembali menyapa para penggemar lewat karya musik terbaru. Penyanyi sekaligus anggota grup SHINee tersebut akan merilis mini album keduanya yang mengusung tajuk Make it hot pada 7 September 2026.

Mini album ini menghadirkan enam lagu dengan benang merah cerita seputar cinta, perpisahan, hingga proses melepaskan kenangan dari sebuah hubungan. Lewat materi barunya, Minho tidak hanya menawarkan warna musik yang beragam, tetapi juga sisi emosional yang lebih dewasa.

Menjelang perilisan, Minho mulai memberikan gambaran tentang konsep Make it hot. Pada 27 Agustus, ia membagikan gambar teaser melalui kanal media sosial resmi SHINee. Dalam visual tersebut, Minho ditampilkan dengan latar sebuah pulau saat matahari terbenam.

Nuansa senja yang hangat sekaligus melankolis dalam teaser seolah memperkuat tema yang diusung album. Visual itu memberikan petunjuk bahwa Make it hot akan membawa pendengar menyelami berbagai emosi yang muncul ketika seseorang menghadapi hubungan, perpisahan, dan kenangan masa lalu.

Lagu utama sekaligus pembuka album, Make it hot, menjadi salah satu daya tarik utama. Lagu bergenre pop dance tersebut menggabungkan melodi synth dengan bass yang ritmis untuk menggambarkan intensitas sebuah hubungan dan momen ketika dua orang memiliki koneksi emosional yang kuat.

Menariknya, Minho menggandeng Belle dari girl group KISS OF LIFE di lagu tersebut. Kehadiran Belle memberikan warna vokal tambahan sekaligus menjadi salah satu kolaborasi yang paling dinantikan dari mini album ini.

Kolaborasi dengan Belle juga memperpanjang rekam jejak Minho dalam mengeksplorasi berbagai karakter musik bersama penyanyi dari latar berbeda. Sebelumnya, ia pernah berkolaborasi dengan sejumlah musisi, di antaranya Ningning aespa, Sohee RIIZE, Gemini, dan Lim Kim.

Selain lagu utama, Make it hot memiliki sejumlah lagu yang menawarkan suasana berbeda. Salah satunya adalah Ending Scene, lagu R&B bertempo sedang yang diperkaya riff gitar, perkusi, serta elemen synth.