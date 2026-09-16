Kabar Bahagia! ILLIT Umumkan Comeback Oktober dengan Mini Album Kelima

JawaPos.com – ILLIT kembali menyapa penggemar dengan karya musik terbaru. Girl group dibawah naungan BELIFT LAB tersebut mengumumkan rencana comeback pada Oktober 2026 melalui mini album kelima mereka.

Comeback ini akan menjadi rilisan terbaru ILLIT setelah sekitar enam bulan sejak mereka meluncurkan mini album “MAMIHLAPINATAPAI”.

Sebelumnya, lagu utama dari album tersebut, “It’s Me,” berhasil mendapatkan perhatian luas dan semakin memperkuat popularitas ILLIT di kalangan penggemar K-pop.

Lagu utama untuk comeback mendatang disebut akan menampilkan sisi ILLIT yang lebih ceria dan penuh energi.

Para member juga disebut telah memberikan sedikit gambaran mengenai lagu tersebut dengan menyebutnya sebagai karya yang memiliki “vibe ILLIT” yang sangat kuat.

Menurut laporan allkpop, pengumuman comeback ini disampaikan pada 11 September 2026.

Meski tanggal pasti perilisan dan detail mini album kelima masih belum diungkapkan, kabar tersebut langsung membuat penggemar penasaran dengan konsep baru yang akan dibawa ILLIT.

Selain itu, ILLIT baru saja menyelesaikan tur konser pertama mereka di Jepang. Grup tersebut juga menutup rangkaian aktivitas dengan perilisan single Jepang kedua berjudul “I Got Your Back.”

Tak berhenti sampai di sana, ILLIT dijadwalkan menggelar konser encore di Jepang pada Desember mendatang sebagai bagian dari kesuksesan tur perdana mereka.