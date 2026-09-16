Kabar Bahagia! ILLIT Umumkan Comeback Oktober dengan Mini Album Kelima

ILLIT (x @theepopcore)
JawaPos.com – ILLIT kembali menyapa penggemar dengan karya musik terbaru. Girl group dibawah naungan BELIFT LAB tersebut mengumumkan rencana comeback pada Oktober 2026 melalui mini album kelima mereka.
Comeback ini akan menjadi rilisan terbaru ILLIT setelah sekitar enam bulan sejak mereka meluncurkan mini album “MAMIHLAPINATAPAI”.
Sebelumnya, lagu utama dari album tersebut, “It’s Me,” berhasil mendapatkan perhatian luas dan semakin memperkuat popularitas ILLIT di kalangan penggemar K-pop.
Lagu utama untuk comeback mendatang disebut akan menampilkan sisi ILLIT yang lebih ceria dan penuh energi.
Para member juga disebut telah memberikan sedikit gambaran mengenai lagu tersebut dengan menyebutnya sebagai karya yang memiliki “vibe ILLIT” yang sangat kuat.
Menurut laporan allkpop, pengumuman comeback ini disampaikan pada 11 September 2026.
Meski tanggal pasti perilisan dan detail mini album kelima masih belum diungkapkan, kabar tersebut langsung membuat penggemar penasaran dengan konsep baru yang akan dibawa ILLIT.
Selain itu, ILLIT baru saja menyelesaikan tur konser pertama mereka di Jepang. Grup tersebut juga menutup rangkaian aktivitas dengan perilisan single Jepang kedua berjudul “I Got Your Back.”
Tak berhenti sampai di sana, ILLIT dijadwalkan menggelar konser encore di Jepang pada Desember mendatang sebagai bagian dari kesuksesan tur perdana mereka.
Dengan comeback Oktober yang semakin dekat, perhatian kini tertuju pada konsep, judul lagu utama, serta jadwal promosi mini album kelima ILLIT.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China
Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Bursa Skor Shamal vs Al Ittihad di Liga Champions Asia, Peluang Tim Tamu Kuasai Tanah Arab
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang
Prediksi Skor Villarreal vs Real Betis di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Sebut MBG Tak Bermasalah, Sudaryono: Yang Bikin Ramai Guru, Ortu, Wartawan, Hingga LSM
Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah
Prediksi Skor Torino vs Roma di Liga Italia: Giallorossi Siap Obrak-abrik Markas Il Toro
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022