Tembus 100 Juta Penayangan, Video Musik It's Me Milik ILLIT Disukai Penggemar

ILLIT (Soompi)
JawaPos.com – Dengan It's Me, girlgrup Korea ILLIT kini berhasil membuktikan popularitasnya dengan meraih 100 Juta penayangan dalam waktu singkat.
Dilansir dari laman Soompi, hal itu membuat penggemar bersemangat dengan karya-karya dari grup bergenre pop tersebut.
BELIFT LAB mengungkap bahwa pada tanggal 18 Juli sekitar pukul 15.14 KST, video musik ILLIT untuk lagu utama terbaru mereka It's Me meraih 100 juta penayangan di YouTube.
Menarik perhatian, It's Me menjadi video musik kedua mereka yang mencapai angka tersebut setelah lagu debutnya 'Magnetic.'
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It's Me dirilis pada tanggal 30 April pukul 18.00 KST, yang berarti dibutuhkan sekitar 78 hari, 21 jam, dan 14 menit untuk mencapai jumlah penayangan tersebut.
Hingga saat ini, It's Me menjadi video musik ILLIT tercepat yang mencapai angka 100 juta penayangan.
Jumlah itu memecahkan rekor sebelumnya yaitu 86 hari, 17 jam, dan 30 menit yang dicetak oleh 'Magnetic' dua tahun lalu.
Menarik untuk didengarkan, comeback ini menandai era baru ILLIT dengan eksplorasi genre techno.
Disukai penggemar, karya tersebut memberikan nuansa musik segar, ceria dan ekspresif yang menggambarkan mereka.
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