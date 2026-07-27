ILLIT Rilis Lagu Jepang Baru 'I Got Your Back', Jadi OST Drama Chae Jong Hyeop

JawaPos.com – Girl group ILLIT kembali menyapa penggemar Jepang lewat single terbaru berjudul "I Got Your Back".

Dikutip dari The Chosun, lagu ini dirilis pada 26 Juli menjadi comeback Jepang terbaru mereka setelah menjalani debut resmi di Negeri Sakura tahun lalu.

Melalui karya baru tersebut, ILLIT ingin menyebarkan semangat positif sekaligus menguatkan para pendengar yang tengah menghadapi tekanan dalam kehidupan sehari-hari.

"I Got Your Back" mengusung warna musik ceria yang menjadi ciri khas ILLIT. Dipadukan dengan melodi yang mudah diingat dan aransemen modern, lagu ini menyampaikan pesan sederhana namun menyentuh, yakni bahwa tidak ada seorang pun yang benar-benar berjuang sendirian.

Nuansa hangat tersebut diharapkan mampu menjadi sumber hiburan sekaligus penyemangat bagi para penggemar.

Single ini berkisah tentang perjalanan remaja yang terus bertumbuh menghadapi berbagai tantangan.

Melalui liriknya, ILLIT ingin menghadirkan energi positif bagi generasi muda yang kerap dihantui rasa cemas dan tekanan.

Pesan optimistis tersebut menjadi benang merah yang memperkuat identitas grup sejak awal debut mereka.

Lagu utama dalam single ini turut menampilkan kolaborasi spesial bersama Ji Soo dan Momoka dari girl group Jepang HANA, yang debut pada tahun lalu.