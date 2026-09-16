Mu Jin-seong Curi Perhatian Lewat Peran Hacker Jenius di A Bona Fide Killer

JawaPos.com – Mu Jin-seong curi perhatian lewat perannya dalam drama A Bona Fide Killer. Drama yang berakhir pada 12 September 2026 tersebut memperlihatkan kemampuan Mu Jin-seong dalam menghidupkan karakter Gi Young-do, wakil manajer Sales Team 3 di Durumi Electronics sekaligus seorang hacker jenius.

Sebagai Gi Young-do, Mu Jin-seong menjadi salah satu sosok penting yang membantu Kingfisher Yoo Bo-na (Kong Hyo-jin) menjalankan berbagai misi dan memecahkan kasus.

Kemampuan hacking serta ketajaman dalam menganalisis situasi membuat karakternya berperan sebagai otak andalan dalam tim.

Daya tarik Gi Young-do semakin kuat karena memiliki kepribadian yang kontras. Ketika sedang menyelesaikan kasus, ia tampil serius, tenang, dan sangat cerdas.

Namun, saat bersama rekan-rekannya, Gi Young-do justru menunjukkan sisi kikuk yang mengundang tawa.

Perubahan ekspresi, intonasi, hingga gestur yang diperlihatkan Mu Jin-seong membuat karakter tersebut terasa lebih hidup dan multidimensi.

Menurut laporan OSEN, Mu Jin-seong mengaku mempersiapkan peran Gi Young-do secara mendalam agar dapat menghadirkan karakter yang memiliki banyak sisi.

Ia berharap perannya dapat terus dikenang penonton dan menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian serta cinta yang diberikan kepada A Bona Fide Killer dan karakter yang diperankannya.

Kisah pribadi Gi Young-do juga semakin menarik perhatian. Perasaan yang telah lama ia simpan untuk Yoo Bo-na mulai terlihat, tetapi kehadiran Kwon Se-ah (Lee Eun-sam) justru memperlihatkan sisi kikuknya dalam urusan cinta.