Crush Umumkan Fan Meeting Perdana dalam 1,5 Tahun, “CRUSH FARM” 

JawaPos.com – Crush kembali menghadirkan momen spesial untuk para penggemarnya setelah cukup lama tidak menggelar fan meeting.
Musisi tersebut mengumumkan acara berjudul “ZZINBOMBTING : CRUSH FARM”, yang menjadi fan meeting pertamanya dalam sekitar satu setengah tahun.
Fan meeting tersebut akan berlangsung pada 12 September 2026 di Seoul Myunghwa Live Hall. Acara ini menjadi kesempatan bagi Crush untuk kembali bertemu langsung dengan para penggemar dalam suasana yang lebih dekat dan intim setelah cukup lama tidak menggelar acara serupa.
Konsep “CRUSH FARM” juga menarik perhatian karena mengusung tema yang berbeda dari sekadar fan meeting biasa. Judul tersebut memberikan nuansa ceria dan hangat, sekaligus menjadi ruang bagi Crush untuk berinteraksi lebih dekat dengan penggemarnya melalui berbagai segmen yang telah dipersiapkan.
Menurut laporan allkpop, “ZZINBOMBTING : CRUSH FARM” menandai kembalinya Crush ke acara fan meeting setelah jeda sekitar 1,5 tahun. Acara ini diharapkan menjadi kesempatan bagi sang penyanyi untuk berbagi cerita, berkomunikasi dengan penggemar, serta menciptakan kenangan baru bersama.
Pertemuan ini tentu menjadi momen yang cukup dinantikan. Setelah lebih dari setahun tidak mendapatkan kesempatan serupa, kehadiran “CRUSH FARM” menjadi ruang untuk kembali menikmati sisi personal dan hangat dari pelantun berbagai lagu populer tersebut.
Dengan konsep yang unik serta kesempatan bertemu secara langsung, “ZZINBOMBTING : CRUSH FARM” diharapkan menjadi fan meeting yang berkesan bagi Crush dan para penggemarnya.
Acara ini sekaligus menandai kembalinya sang musisi menyapa penggemar dalam format yang lebih dekat setelah penantian panjang.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022