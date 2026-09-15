Crush Umumkan Fan Meeting Perdana dalam 1,5 Tahun, “CRUSH FARM” 

crush (x @wearecrushboys)

JawaPos.com – Crush kembali menghadirkan momen spesial untuk para penggemarnya setelah cukup lama tidak menggelar fan meeting.

Musisi tersebut mengumumkan acara berjudul “ZZINBOMBTING : CRUSH FARM”, yang menjadi fan meeting pertamanya dalam sekitar satu setengah tahun.

Fan meeting tersebut akan berlangsung pada 12 September 2026 di Seoul Myunghwa Live Hall. Acara ini menjadi kesempatan bagi Crush untuk kembali bertemu langsung dengan para penggemar dalam suasana yang lebih dekat dan intim setelah cukup lama tidak menggelar acara serupa.

Konsep “CRUSH FARM” juga menarik perhatian karena mengusung tema yang berbeda dari sekadar fan meeting biasa. Judul tersebut memberikan nuansa ceria dan hangat, sekaligus menjadi ruang bagi Crush untuk berinteraksi lebih dekat dengan penggemarnya melalui berbagai segmen yang telah dipersiapkan.

Menurut laporan allkpop, “ZZINBOMBTING : CRUSH FARM” menandai kembalinya Crush ke acara fan meeting setelah jeda sekitar 1,5 tahun. Acara ini diharapkan menjadi kesempatan bagi sang penyanyi untuk berbagi cerita, berkomunikasi dengan penggemar, serta menciptakan kenangan baru bersama.

Pertemuan ini tentu menjadi momen yang cukup dinantikan. Setelah lebih dari setahun tidak mendapatkan kesempatan serupa, kehadiran “CRUSH FARM” menjadi ruang untuk kembali menikmati sisi personal dan hangat dari pelantun berbagai lagu populer tersebut.

Dengan konsep yang unik serta kesempatan bertemu secara langsung, “ZZINBOMBTING : CRUSH FARM” diharapkan menjadi fan meeting yang berkesan bagi Crush dan para penggemarnya.