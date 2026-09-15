Andrea Bocelli Bakal Rayakan 30 Tahun Album Romanza Bersama Penggemar di Indonesia

JawaPos.com - Andrea Bocelli akan kembali menyapa penggemarnya di Indonesia lewat konser Romanza 30th Anniversary World Tour. Kedatangan penyanyi pop tenor asal Italia itu sekaligus menjadi perayaan tiga dekade album Romanza, karya yang menjadi salah satu tonggak terpenting dalam perjalanan kariernya di musik classical crossover.

Bocelli dijadwalkan tampil dalam dua pertunjukan di Indonesia. Konser pertama akan berlangsung di kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, pada 31 Oktober 2026, kemudian dilanjutkan di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, pada 3 November 2026.

Kedatangan Bocelli kali ini menjadi momen spesial karena Indonesia menjadi salah satu titik penting dalam rangkaian perayaan 30 tahun Romanza. Bahkan, dua pertunjukan tersebut sebagai penampilan publik Bocelli di kawasan Asia Pasifik pada 2026, menjadikan Indonesia tujuan eksklusif bagi penggemarnya di kawasan tersebut.

Album yang Mengubah Karier Andrea Bocelli Nama Andrea Bocelli sebenarnya sudah mulai dikenal sebelum album Romanza dirilis. Pada 1994, ia memenangkan kategori Newcomers di Sanremo Music Festival melalui lagu Il Mare Calmo Della Sera.

Setahun kemudian, ia kembali tampil di festival tersebut dan membawakan Con Te Partirò, lagu yang kemudian menjadi salah satu karya paling melekat dengan namanya.

Romanza kemudian memperkuat posisi Bocelli di panggung musik dunia. Album tersebut memuat sejumlah lagu yang hingga kini menjadi bagian penting dari repertoarnya, antara lain Con Te Partirò, Vivere, Per Amore, Il Mare Calmo Della Sera, Caruso, Vivo per Lei, serta Time to Say Goodbye yang dibawakan bersama Sarah Brightman.

Dalam katalog resmi Bocelli, Romanza tercatat sebagai album internasional yang dirilis pada 1997 dan langsung meraih posisi tinggi di berbagai tangga lagu dunia. Album tersebut juga memuat versi Time to Say Goodbye (Con Te Partirò) yang kemudian menjadi salah satu lagu paling dikenal dari karier Bocelli.

Secara global, Romanza telah terjual sekitar 20 juta kopi dan mendapatkan sertifikasi Platinum hingga Diamond di lebih dari 20 negara. Kesuksesan tersebut membuat album ini tidak hanya menjadi pencapaian komersial, tetapi juga ikut memperkuat popularitas genre classical crossover.